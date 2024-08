Životním osudem veterinářky Heleny Vaidlové se stali papoušci. „Papoušek je společenský tvor, není žádný solitér, žije v páru nebo v hejnech. A když žije doma sám, tak doporučuji, aby měl ptačího kamaráda,“ vysvětluje veterinářka pro Radiožurnál. Kralupy nad Vltavou 22:46 18. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papoušci nejsou jen imitátoři. Rozhodně vědí, kdy a jaký zvuk mají použít, popisuje veterinářka | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Jak poznám, že mého papouška něco bolí?

Pokud je to váš papoušek a znáte ho, tak byste měla poznat, že není ve své kůži. Jinak to jsou obvyklé projevy – když ho bolí noha, tak na ni nechce stoupnout, když ho bolí křídlo, tak nechce létat.

Těžko se nám odhaduje, když není ve své kůži, sedí a je načepýřený, jestli ho něco bolí, nebo jestli mu je prostě nějak jinak, bez bolesti. To nám bohužel neřeknou, ale dá se předpokládat, že bolest provází spoustu nemocí.

Mám dva psy a jeden z nich je velmi dobrý herec. Jsou herci i v ptačí říši?

Ano, jsou. Máme jeden unikátní zážitek s papoušky nestor kea. Je taková skupina, rodiče, a pak nějaká mláďata, a oni spolu jako skupina kooperují. A jednou nás překvapili tím, že mezi nimi byla samička, která nemohla šlápnout na nohu. To je případ pro mě. U nás na klinice se ale chovala normálně, týden jsme ji pozorovali, úplně zdravý pták.

Tak jsme ji vrátili do skupiny, a zase nemohla stoupnout na nohu. Vůbec nechápu proč, ale ona ten zbytek skupiny vyprovokovala k tomu, že se do ní pouštěli, začali na ni útočit. Takže pak se ten papoušek musel izolovat. Evidentně to hrála, ale vůbec není jasné proč, co tím získala, když na ni ostatní ze skupiny útočili. Jsou neskutečně chytří. Nepřišli jsme na to.

Takže inteligence se papouškům připisuje právem?

Právem, určitě. Možná bych polemizovala o tom, co považujeme za inteligenci, protože naším metrem je to matematika, jestli dokážeme spočítat příklad.

Ale některé druhy ptáků vykazují neskutečnou inteligenci z hlediska toho, co mají udělat, aby přežily. Různě spolu kooperují, to je samozřejmě dáno geneticky, ale rozhodně u toho musí přemýšlet.

Jsou papoušci, kteří mají dětské hračky, různé tvary, třeba kostičku nebo kolečko, hvězdičku, a dítě to musí dávat do správného tvaru, aby to propadlo do krabičky. Papoušci to také umějí, dokážou to. A to samozřejmě považujeme za inteligenci.

Myslím, že spousta ostatních druhů, které toto neumí, jsou také nesmírně inteligentní, ale my to nechápeme. Jsou inteligentní pro sebe a úplně jim to stačí. Všimne si toho jenom ten, kdo jim trochu rozumí a pozoruje je.

Jak tady sedíme a vedeme rozhovor, tak si říkám, kdy se z klece ozve nějaký hlas, nějaké slovo, které budu schopná rozluštit?

Možná sedíme trošku daleko. Teďka jsou ve skupině, navzájem se různě ovlivňují. Kdybychom měli jednoho, tak by mluvil víc. Když je ve společnosti lidí, poslouchá neustále hovory, tak se chce zapojovat do řeči a umí spoustu slov.

Když máme nějakou společnost, hodně kamarádů a přátel, tak se často smějí. Když se zasmějeme, tak se z voliéry většinou ozve můj hrozný smích. Když pracujeme a upadne nám kladivo, tak oni to hned peprně okomentují.

Okomentují to tak, jako to okomentuje třeba chlap, když mu upadne kladivo?

Ano, místo toho chlapa, kterému upadne kladivo, to řekne ten papoušek.

To znamená, že rozumí i kontextu?

Ano, rozhodně nejsou jenom imitátoři, velmi dobře vědí, kdy a jaký zvuk mají použít. Takže ráno, když vstanete, přijdete do kuchyně, kde je třeba papoušek, tak vám řekne dobré ráno, a když jdete spát, tak vám řekne dobrou noc. Nikdy to nezamění, protože přesně ví, kdy se to říká.

Potřebuje mít papoušek vztah? Potřebuje si ho budovat?

Potřebuje. Určitě. Papoušek je společenský tvor, není to žádný solitér, žije buď v páru, nebo v hejnech. Ten pár je tam vždycky, ale může být různě promiskuitní.

Samička, která sedí na vajíčkách, se tváří, že má jednoho samečka, ale je jich tam spousta, kteří se podílejí jednak na výrobě těch mláďat a jednak potom i na starání.

Ale když papoušek žije sám s majitelem, tak vždycky doporučuji, aby měl nějakého ptačího kamaráda, a to samozřejmě ideálně toho samého druhu opačného pohlaví, protože ten papoušek by si to tak přál. A pokud to nemá, tak až patologicky přilne k majiteli a můžou z toho být typické potíže, třeba že se škube.

