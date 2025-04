V Jablonném v Podještědí by chtěli obnovit pivovar, s navrhovanou úpravou ale nesouhlasí památkáři

V Jablonném v Podještědí by rádi pokračovali v rekonstrukci bývalého pivovaru. Radnici se zatím podařilo opravit jednu z částí, s novou podobou hlavní budovy ale nesouhlasí Národní památkový ústav. Požadavek libereckého magistrátu na provedení stavebněhistorického průzkumu rekonstrukci rovněž brzdí. Podrobnosti k tématu přinesl Český rozhlas Liberec. Jablonné v Podještědí (Liberecký kraj) 16:22 26. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh fasády bývalého pivovaru počítá s přiznáním různých historických prvků budovy, památkáři jsou ale proti | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

Do 18. století to býval kostel, po velkém požáru se ale církevní obřady přestěhovaly do nedaleké baziliky. Budovu proto upravili na pivovar, kde se vařilo pivo až do 30. let 20. století. Teď budova chátrá, současné vedení města to plánuje změnit.

Co chce město

„Představujeme si, že bychom tady chtěli obnovit malovýrobu piva, mít tady zahradní restauraci, přes léto otevřenou krásnou terasu, protože tam opravujeme hradby za tím objektem. Chtěli bychom tady mít i ubytování a nějaké kulturní sály. Bohužel ta studie se zasekla na tom, že je tam nesouhlas od památkářů,“ přiblížil nezávislý starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl.

Město zatím opravilo menší přístavbu pivovarské budovy včetně komína. Na neopravených částech jsou vidět různé stavební úpravy z minulosti – vedle sebe jsou původní gotické prvky, okna z poslední doby zakrytá překližkou, plechová vrata, ve zdi jsou vidět kusy cihel, ale i tvárnic.

Co vadí památkářům

Nezávislý starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl ukazuje hradby, které jsou za budovou bývalého pivovaru | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

„Problém je v pojednání, tak jak architekt navrhuje podobu fasád bývalého kostela, posléze pivovaru, posléze školy. Ty fasády prošly od 13. století velmi složitým vývojem a projektant navrhuje přiznání těch zazděných historických oken, takzvanou analytickou metodou, což je metoda, kterou památková péče už dávno opustila. Navíc ta okna nejsou v takovém stavu, aby se dala přiznávat vcelku, byly by to pouze vytržené fragmenty, které by nebyly pochopitelné pro diváka, takže je považujeme za špatný nápad a za špatnou realizaci,“ vysvětlil ředitel Krajské pobočky Národního památkového ústavu v Liberci Miloš Krčmář.

„Máme informaci, že by tady byl nějaký zájem o obnovení pivovarské výroby, potom je samozřejmě logické, držet tu vývojovou etapu toho pivovaru,“ dodal, ke které fázi své historie by se měla nová vnější úprava budovy podle Národního památkového ústavu přihlásit.

Stavebně-historický průzkum

Rekonstrukci za 120 milionů, kterou chce město Jablonné v Podještědí realizovat s pomocí dotací, ale zdržuje i liberecký magistrát.

„Podle toho, co nám teď zaslal magistrát města Liberec, tak nám nařizuje provést takzvaný stavebně-historický průzkum, který bude stát nemalé peníze. Už jsme si tím prošli právě u toho zadního traktu a nikdy jsme ten stavebně-historický průzkum nezískali konečný, hotový. Takže se obávám, že kdybychom měli u této velké budovy provádět průzkum, tak se zastavíme na několik let,“ komentoval požadavek libereckého magistrátu starosta Jablonného.

Zrekonstruovaná část bývalého pivovaru v Jablonném v Podještědí | Foto: Jana Švecová | Zdroj: Český rozhlas

„V tom stavebně-historickém průzkumu máme nařízeno, že každý detail na fasádě musí být dopodrobna rozkreslen, to znamená každé okno, každá římsa, každý prvek, a těch je tady nespočetné množství. Nedokážu vůbec říct časový horizont, že by někdo dělal třeba ten stavebně-historický průzkum pět let. My s tím nesouhlasíme a prostřednictvím architekta Řehořky, kterého jsme zplnomocnili, tak on se odvolal proti tomu rozhodnutí a stanovisku z magistrátu a i proti postupu Národního památkového ústavu Liberec,“ zakončil Jiří Rýdl.