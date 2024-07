Polské Krkonoše jsou prudší a divočejší než naše. Za vstup do tamního národního parku ale zaplatíte

Vypravíme se do našich nejvyšších hor, do Krkonoš, ale přiblížíme polskou stranu pohoří. Ta je také krásná a v létě je tam co objevovat. Přírodní krásy nebo malebná městečka s mnoha památkami a atrakcemi.„Je to jedno pohoří navzdory tomu, že bylo protnuto státní hranicí. V současnosti máme spoustu společných aktivit,“ říká pro Český rozhlas Hradec Králové Radek Drahný, mluvčí Správy Krkonošského národního parku. Praha/Varšava 23:15 25. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jaká tajemství tedy skrývá polská strana Krkonoš? Je stejně tak krásná jako ta naše?

Je našimi návštěvníky opomíjená. Protože mnozí vyrážejí do českých Krkonoš, ale je tam stále psychologická bariéra česko-polské hranice. Lidé jdou většinou po cestě Česko-polského přátelství, ale už se nepodívají na severní stranu Krkonoš. Ale když to udělají, tak zjistí, že Krkonoše tam jsou jiné, mnohem prudší a trochu divočejší, ale stejně krásné jako ta česká strana.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný a výlety na polskou stranu Krkonoš. Ptal se Jakub Schmidt

My ovšem nemáme v Krkonoších žádná ledovcová jezera.

My máme pouze pozůstatky. Odborníci spekulují, jestli Mechové jezírko pod Kotlem je, nebo není ledovcové. Ale v každém případě nemáme tak rozsáhlá ledovcová jezera, jako mají naši kolegové v Polsku.

Nejznámější jsou Malý a Velký staw nebo Malý a Velký rybník kousek od Sněžky. Ale také mají ve Sněžných jámách Sněžné rybníčky, Sněžné stawki a to je celá série jezírek ledovcového původu dole ve Sněžných jamách.

Jako takový dobrý výchozí bod bych zmínil městečko Karpacz. Velké turistické středisko, největší na polské straně Krkonoš, které připomíná alpské horské středisko.

Ten pocit asi není úplně od věci, nepochybně se to tak může jevit. Protože polská střediska, ať je to Karpacz, Kowary nebo Sklarska Poruba, leží mimo území národního parku, takže rozvoj je tam výrazně živelnější.

Popravdě řečeno, Poláci, je to o nich známé, jsou zkušenými obchodníky, oni dokáží, jak se lidově říká, udělat z prdu kuličku. A dokáží návštěvníkovi nabídnout velkou pestrost služeb.

Stavba z Norska

Přímo v centru Karpacze najdeme také přehradu a je tam i nádherný kostelík Wang. Dřevěná stavba přivezená až z Norska.

Wang je ikonická stavba. Kdo zavítá do tohoto střediska, tak nemůže minout návštěvu tohoto církevního stánku. A navíc ti, co vyrážejí ke Sněžce, tak kolem něj vlastně procházejí.

Ano, tam je výchozí brána do polského národního krkonošského parku. Ovšem za vstup tam chtějí zaplatit.

Je to normální ve všech polských národních parcích, že se vstupné platí. Logicky tedy i v polském Krkonošském národním parku. Z těch nižších partií až do těch vyšších procházíte vyloženě bránami, kde si vstupenku můžete koupit. Ale dnes už není žádný problém si ji koupit elektronicky nebo ji zaplatit přes váš mobilní telefon.

Takže od té brány v Karpaczi, od kostelíku Wang, bych se dostal cestou až na Sněžku? A zvládnu to za den tam a zpátky?

Po červené turistické trase vyjdete přímo až na Sněžku, přes údolí Lomničky, je to dlouhé stoupání, ale příjemná cesta. A nepochybně se to dá zvládnout za jeden den tam a zase zpátky. Polské Krkonoše jsou zhruba třetinové oproti těm našim. A také na naši českou stranu vyjdete za den tam a zpátky. Tedy z polské strany je to určitě jednodenní výlet.

Dá se tam ale někde přespat, kdybych ten výlet chtěl protáhnout?

Polská strana nemá tak bohatou historii horských bud jako u nás, není jich tam tolik. Ostatně je to strmé území, tedy těch objektů potom mají mnohem více v jejich Podkrkonoší, mimo území samotného národního parku.

To jsou právě už zmíněná střediska Karpacz či Kowary, kde je hotelů v různých standardech přehršel. Ale i na hřebenech se můžete ubytovat například na Slezském domě, je několik objektů, kde se ubytovat i v hřebenové partii můžete.

Vodítko a náhubek

Jaké další poklady druhá strana Krkonoš, tedy ta polská, ukrývá?

Je to sice druhá strana hor, to je pravda, ale pořád jsme v Krkonoších, které jsou jen jedny. Je to jedno pohoří navzdory tomu, že bylo protnuto státní hranicí. Dnes máme spoustu společných aktivit ochranářských či managementových, máme společné plány péče, společné hospodaření.

Ale je tam několik rozdílností, které by měl návštěvník vědět. Třeba už ono zmíněné, že do polského národního parku musíte zaplatit vstupné. Další takovou nejviditelnější věcí je třeba pro milovníky psů, že když jdete po polském území, musíte mít psa na vodítku a s náhubkem.

Na našem území ne, tam musíte mít psa pod kontrolou. To znamená, že musí být u vás a nemůže volně pobíhat.

Mají tam také vodopády? Vzpomínám si na vodopád Kamieńczyka.

Myslím si, že dva nejlépe dostupné vodopády, které v naší části světa můžete navštívit, jsou vodopád Szklarki a vodopád Kamieńczyka. To jsou vodopády v západní části Krkonoš, kousek od Sklářské Poruby. Jsou prakticky velmi dobře dostupné i pro handicapované návštěvníky. Třeba Szklarka je vyloženě handicap friendly.

Kdybychom ještě měli zmínit další turistické atrakce a lákadla? S dětmi třeba můžeme vyrazit do Parku miniatur v Kowarech.

Určitě. Kdo chce vidět hodně ze světa a přitom nechce tolik cestovat, tak parky miniatur nabízejí krásnou možnost poznat nejrůznější místa. Ostatně je tam i celá Sněžka. Kdo chce mít krásnou fotku se Sněžkou, tak ani nemusí vystoupat na vrchol.

Kdyby všichni jeli do Parku miniatur v polských Kowarech, trošičku by se možná naší skutečné Sněžce ulehčilo.

To je dobrý nápad na komunikační kampaň.

Cesta Česko-polského přátelství

Co dalšího byste ještě zmínil z té polské strany?

Jejich příroda je nádherná. Už jsme zmínili Sněžné jámy, to je opravdu nádherný chřtán, ledovcový kar, který je fenomenální a dá pocítit divokost horské přírody. A podél česko-polské hranice máme několik nádherných skalních výchozů, skalních torů, jako třeba Poutníci nebo Sluneční kámen.

Když půjdete ze Špindlerovky po hřebeni ke Sněžce, tak uvidíte z té polské části to nejkrásnější. Nicméně já doporučuju možná spíše než chodit po hřebeni, po cestě Česko-polského přátelství, najít si cestu, která vede de facto pod hřebenem, skoro po vrstevnici, nižší částí hor. Protože ta nebývá tak frekventovaná a jsou tam také nádherná místa.

Hrad nebo zámek mají Poláci také v Krkonoších?

Když jste v polské části Krkonoš, tak byste neměli určitě vynechat Chojnik, nádherný středověký hrad, poměrně dobře dostupný. A jsou z něj krásné výhledy jak do polského podhůří, tak na samotný masiv Krkonoš. Ale nemusíte všechno stihnout během jednoho dne, to ani nejde. Můžete do Polska jezdit opakovaně.

A co je nového tady u nás v českých Krkonoších?

Nového nic teď z rukávu nevysypu, u nás, zaplaťpánbůh, je vše při starém. Velkou radost nám dělá Muzeum Krkonoš ve Vrchlabí, které se těší velké oblibě návštěvníků. To pochopitelně berte i jako pozvánku pro všechny posluchače.