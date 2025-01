Slunečnice pro dlaska, jablko pro kosa, lůj pro datla. Nabídněte ptákům lahůdky podle jejich chuti

Sýkorky jsou dominantní a menší ptáky většinou z krmítka vyženou, včetně vrabců. „Ale za to, že vrabec domácí mizí z center měst, sýkorky nemůžou. Tím pravým důvodem je to, že ubývá slepic a vrabci mají rádi - stejně jako slepice - obiloviny. Takže doplácejí na to, že lidé chov slepic omezují,“ míní ornitolog Libor Praus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vařené brambory a zelenina prospějí vodním ptákům podle ornitologa mnohem víc než pečivo

Atraktivní dlask

Pokud se chcete připravit důkladně na Ptačí hodinku a nalákat co nejvíce ptáků, je potřeba nabídnout jim široké druhové spektrum krmení. Mezi nejhezčí opeřence na krmítku patří dlask. Ten nepohrdne semínky slunečnice.

„Základem je slunečnice. Tu si s chutí dá většina ptáků. Jen drobní čížci ji nedokážou rozlousknout, ale můžete jim to nadrtit. Doporučuju dále obiloviny, tedy proso, oves, ale i pšenici. Na tom si pochutnají vrabci, strnadi a holubovití ptáci.“

Žádné koření, cukr ani sůl

Pro drozdovité ptáky je vhodné ovoce. Stačí rozkrojit jablko a napíchnout ho na větev na strom. Mají rádi i sušené ovoce, jeřabiny, hložinky, ale v žádném případě ne uměle doslazované.

Jestřáb, poštolka, káně i sova pálená. Muži na Karvinsku lovili chráněné dravé ptáky Číst článek

„Datel, strakapoud a další datlovití ptáci mají rádi lůj. Nejlepší je koupit v řeznictví pravý hovězí lůj. Neměl by být solený a kořeněný. Pověsit ho můžete kamkoliv, jen ne tam, kam se běžně dostanou kočky. A pozor na komerčně prodávané lojové koule v síťce. Síťku určitě ne, ptáci se do ní mohou zachytit,“ varuje ornitolog. Můžete zkusit lůj napěchovat do otvoru, který vydlabete na silnější větvi, a podobně.

Také ořechy jsou vynikající, pro ptáky velmi výživné. Čím tučnější semena, tím lepší zdroj energie.

Vařené brambory a zelenina prospějí vodním ptákům mnohem víc než pečivo. Více si poslechněte v záznamu pořadu.