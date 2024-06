Stádo vzácných koz se vrátilo pod svah hotelu Thermal. Spásají tam náletové dřeviny

Kozy se ve svazích kolem hotelu objevily poprvé v loňském roce a jejich přítomnost se osvědčila. Spásají náletové dřeviny, které se jinak složitě likvidují v těžce přístupném terénu. Kozy mají výběh otevřený i za spojovací chodbou z hotelu k bazénu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zvířata ulehčí zaměstnancům, potvrdila za městskou organizaci Martina Nentvichová

„Pro zaměstnance by to znamenalo sem několikrát do roka dojít a pracovat s křovinořezy. Pro člověka je to nebezpečný terén, ale pro kozy je to ideální stanoviště,“ uvedla za městskou organizaci Martina Nentvichová.

Celkem tři kozy, jeden kozel a nové kůzle nyní zpestřují svahy pod hotelem a jsou také atrakcí pro turisty. Výběr vhodného plemene nebyl jednoduchý. Svahy zarůstají křovinami, a proto nebylo možné zvolit ovce, které upřednostňují trávu. Městská organizace zvolila vzácné plemeno kozy walliserské, která se živí akátem, kůrou a kmínky dřevin.

Karlovy Vary nově kontrolují kvalitu ovzduší. Měřící body město umístilo v centru lázeňské zóny Číst článek

Vzácné plemeno s velkou odolností

Výhodou walliserských koz je jejich nenáročnost a odolnost. Tyto kozy se obratně pohybují po strmých svazích a nepotřebují ubytování v chlévě, stačí jim přístřešek. V zimě je chrání hustá dlouhá srst a potřebují pouze trvalý přístup k vodě.

Plemeno kozy walliserské pochází ze Švýcarska, kde bylo v polovině minulého století na pokraji vyhynutí. Přestože zbývalo posledních 440 kusů, podařilo se Švýcarům toto plemeno obnovit. V roce 1980 se dostalo do Německa a v České republice se chová v zoologických zahradách a u několika soukromých chovatelů.