Kavky v Bretani ničí úrodu. Zemědělci chtějí populaci chráněných ptáků snížit

„Na poli jsou už od půl šesté ráno a vydrží tam až do noci. Je to hrozné. My se tady dřeme, abychom něco vypěstovali, a všechno je zničené. Nic tu není,“ ukazuje Patrick Vidélo.

Farmaří na 30 hektarech půdy. Na poli v bretaňském departmentu Cotes-d'Armor pěstuje kukuřici. Kavky mu zničily skoro celou úrodu, a to i přes to, že se je snaží zahnat strašáky i plynovými děly.

Vidélo televizi France 2 řekl, že kvůli ptákům přišel o úrodu v hodnotě 40 tisíc eur tedy v přepočtu přes milion korun. Podobné ztráty mají i jeho kolegové.

„Krkavcovití nežerou stébla kukuřice. Ta jen vytrhnou, sežerou semena a celá rostlina pak zůstane na poli. Je to velká škoda, kukuřice už neroste. Je to konec,“ upřesňuje pro televizi France 3 zemědělec Julien Gremaud.

Podle bretaňské agrární komory kavky za posledních deset let farmářům způsobily škody v přepočtu přes 80 milionů korun, a to ve dvou departmentech Cotes-d'Armor a Finistere.

„Není to normální. Kavky žerou ptáčata ostatních druhů, což není dobré. Nežádáme jejich vyhubení, ale regulaci jejich populace,“ zdůrazňuje Charles David z bretaňské agrární komory.

Kavka obecná se v Bretani rozšířila z Velké Británie. Kvůli dostatku potravy se ptáci rychle rozmnožili. Boj o úrodu je pro farmáře o to složitější, že je kavka chráněným druhem. K jejímu odstřelu je proto potřeba povolení.

Zatímco zemědělci chtějí populace ptáků snížit, ochránci zvířat proti tomu protestují a tvrdí, že jsou nutné hlubší změny ve způsobu hospodaření.

„Rozmach moderního zemědělství znamená, že tito ptáci mají podstatně víc potravy - ať už jsou to obilniny nebo kukuřice,“ říká Jean-Pierre Roullaud z Asociace Živá Bretaň.

Francouzská vláda spustila na jaře studii s cílem zjistit, jak kavky žijí, čím se živí a jak velké jsou jejich populace v Bretani.