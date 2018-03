27. 10. 2016 | ČRo |Zprávy z domova

Důvodem pro neodvysílání dílu Show Jana Krause s Jiřím Bradym, Annou K. a dalšími podle Filipa Budáka z PR oddělení Primy bylo, že tvůrci včas nedodali kopii dílu. To ale dramaturgyně pořadu Simona Matásková odmítla. Podle mediálního analytika z Univerzity Karlovy Jana Jiráka je televize suverén a o dramaturgii programu může rozhodovat, jak chce. „Není to zásah ve smyslu útoku na televizi. Rozhoduje o ní ten, kdo do ní investoval," uvedl.