Místo k uschování i dobití elektrokoloběžek. Projekt předchází nekontrolovanému parkování vozítek

Vypadá jako starý novinový stánek, ale jde o úschovnu s dobíjecí stanicí pro skládací elektrokoloběžky. Jedno ze dvou takových zařízení stojí přímo v kampusu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Zdejší vědci se totiž na jeho vývoji spolupodíleli. „Snahou je donutit prostřednictvím konkrétní mobilní aplikace, aby byly koloběžky parkovány v určitém místě," popsal pro Český rozhlas Jan Grossmann ze společnosti Elvac. Ostrava 23:16 28. února 2024

„Když vím, že tu ta možnost je, tak možná tuto službu někdy využiji,“ říká jedna ze studentek, která kolem úschovny ekoloběžek a nabíjecí stanice v jednom denně chodí. K čemu přesně slouží, ale doposud netušila.

Poslechněte si celou audio reportáž o dobíjecích úschovnách pro elektrokoloběžky

„Člověk zakopával a dodnes po městech zakopává o sdílené koloběžky. Parkují volně ve městě, byť města už to dnes trochu omezují,“ vysvětluje pro Český rozhlas Jan Grossmann z technologické společnosti Elvac důvody, proč nabíjecí stanice a současně úschovna pro sdílené koloběžky s názvem Smelvee.HUB vznikla.

„Snahou je donutit prostřednictvím konkrétní mobilní aplikace, aby byly koloběžky parkovány v určitém místě. Pořád ty systémy neumí vyřešit například automatické nabíjení koloběžek, neumí je zabezpečit proti dešti a sněhu,“ přiznává Grossmann.

Skládací e-koloběžka v úschovně s dobíjecí stanicí | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

„Tyto myšlenky vedly k tomu tato vozítka bezpečným způsobem uschovat tak, aby v okamžiku, kdy si uživatel vozítko půjčí, převezme za něj zodpovědnost. Ve chvíli, kdy ho vrátí a někde ho bezpečně zavře, tak pro změnu ten systém přebírá zodpovědnost za vozítko. Všechno bude v suchu a nikde se nic nebude válet,“ dodává Grossmann.

‚Dokud to baterka dovolí‘

Ve stánku je možné si nabitou elektrokoloběžku nejenom půjčit, ale také si svoji vlastní nabít. Stačí k tomu jen aplikace v mobilu. V té se, podobně jako u jiných provozovatelů, za službu platí.

„Je to klasická skládací koloběžka z čínské produkce. Jeden z cílů je, aby ten systém nepotřeboval žádné speciální koloběžky, speciální vozítka. Skutečně můžete použít cokoliv. Ve chvíli, kdy koloběžku odpojíme, tak se nám v boxu rozbliká světýlko signalizující, že ho nemáme zapomenout zavřít,“ popisuje Grossmann.

„Po zavření nám mobilní aplikace říká, že máme koloběžku pronajatou a můžeme s ní jezdit, dokud nám baterka dovolí,“ doplňuje Grossmann.

Stejným způsobem se ekoloběžka vrací, po připojení nabíjecího kabelu systém ještě vyzve zákazníka k načtení speciálního štítku, který chrání koloběžku před krádeží.

„To je jediná věc, která je tam navíc oproti standardnímu stavu výroby koloběžky. Je tam přidaný RFID čip, který nám umožní identifikovat, že se jedná skutečně o koloběžku, kterou jsme si půjčili,“ řekl Grossmann.

„Jakmile pípneme nad čtečkou, systém čeká na zavření dvířek. Kdybychom se rozhodli tu koloběžku ukrást a odpojili jsme nabíjecí kabel, bude po nás znovu chtít identifikaci koloběžky, aby nám ji někdo neukradl,“ řekl Grossmann.

Petr Bilík (vlevo) a Jan Grossmann (vpravo) | Foto: Andrea Skalická | Zdroj: Český rozhlas

Na vzniku dobíjecích úschoven pro elektrokoloběžky se podíleli také vědci z ostravské fakulty elektrotechniky a informatiky.

„Na straně Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava se vyvíjela hybridní nabíječka,“ vysvětluej pro Český rozhlas profesor Petr Bilík, který má na starosti spolupráci s průmyslem.

Poslední míle

„Může být napájena nejenom z rozvodné sítě, jako je většina spotřebičů, ale může být napájena taky z akumulátorů, které se nabíjejí prostřednictvím fotovoltaických panelů, které jsou na střeše Smelvee.HUBu. Druhou částí bylo vytipování míst, kde končí městská hromadná doprava a spousta lidí tam musí zdolat takzvaně poslední míli ke svému bydlišti, kde by potenciálně mohlo být zajímavé ,huby´umístit,“ doplnil Grossmann.

Aby byly úschovny s nabíječkami v budoucnu dobře dostupné, měly by být v ideálním případě rozmístěné ve vzdálenosti několika set metrů.

„Obchodní centra, vzdělávací instituce, úřady. To jsou všechna místa, kde by úschovny měly svůj smysl. To propojení prostřednictvím malých levných dopravních prostředků by mohlo být vysoce efektivní,“ myslí si Jan Grossmann.

Vývojáři dobíjecí úschovny dál technologicky vylepšují. Cílem do budoucna je rozšířit je také v dalších velkých městech nejen v Česku.