Elektrokoloběžka nebo zahradní traktůrek. Pojišťovny počítají, kolik pro ně bude stát povinné ručení

Povinné ručení budou muset mít zřejmě od jara kromě aut a motocyklů třeba i majitelé elektrických koloběžek, zahradních traktůrků, segwayů nebo sněžných skútrů. Nově se definice povinného ručení rozšíří o vozidlo, které díky motoru jezdí rychleji než 25 kilometrů za hodinu nebo je jeho rychlost vyšší než 14 kilometrů za hodinu a zároveň váží více než 25 kilogramů. Zákon čeká na schválení Senátem a na následný podpis prezidenta. Praha 11:17 4. ledna 2024

Některé společnosti už mají k této povinné pojistce připravené produkty, které by měly obsahovat i asistenční služby, podobně jako mají auta.

„Elektrokoloběžky se budou evidovat například podle výrobních čísel. Sjednání by mělo proběhnout obdobně jako třeba u malých motocyklů, tedy určitě online. Pokud si ale někdo třeba nebude jistý, nebude problém toto pojištění sjednat i na pobočce,“ popisuje mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Výjimku budou mít z nařízení ale například elektrokola, vysvětluje ředitel likvidace z České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar. „U elektrokol motor plní pouze pomocnou funkci při šlapání. Jakmile přestanete šlapat, motor také vypíná. Toto není v motorové směrnici, a tedy ani v novém zákoně považováno za vozidlo.“

V konkrétním případě nemusí mít povinné ručení sjednaný ani zahradní traktůrek. A to v situaci, když bude využíván k sekání trávy na soukromém pozemku, který je oplocený a veřejnosti nepřístupný. Ve chvíli, kdy tento soukromý prostor opustí, například vyvézt posekanou trávu, musí mít uzavřené povinné ručení.

Nejasná cena

Pojišťovny zatím nemají jasno v tom, kolik nový druh pojistky bude stát. V tuto chvíli ještě na stanovení cen pracují tak, aby odpovídaly riziku provozovaných vozidel a zároveň byly atraktivní pro klienty. Kooperativa ale naznačila, že by mohlo být roční pojistné v rámci stokorun.

„Vodítkem mohou být například ceny na úrovni malých mopedů typu babeta,“ dodává mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek.

„V případě, že nehodu způsobí elektrokoloběžka, to bude samozřejmě trochu komplikovanější než u stávajících vozidel. Poté, co pojišťovna vyplatí plnění, může vůči majiteli koloběžky uplatnit postih, to znamená vymáhat po něm to, co za něj plnila poškozenému,“ přibližuje Krejzar.

Zákon schválili poslanci těsně před koncem loňského roku. Nyní musí projít Senátem, poté ho bude muset podepsat prezident. Zákon by měl poté začít platit až druhý měsíc poté, co vyjde ve sbírce. I kdyby se to všechno stihlo ještě teď v lednu, pojistka na povinné ručení by tak byla nutná až od března.