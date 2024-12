Evropa plánuje vlastní satelitní síť. Nezbývá nám nic jiného, Starlink není spolehlivý, míní Koubský

Evropská unie hodlá vybudovat vlastní satelitní síť, která bude poskytovat připojení k internetu pro úřady i soukromé osoby. Roj IRIS² má vzniknout na základě spolupráce Evropské komise s konsorciem soukromých firem. „Dnes dostupné komerční komunikační sítě, což je zejména Starlink, se nedají pokládat za stoprocentně spolehlivé z hlediska budoucí dostupnosti,“ říká v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 9:57 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nebeský vláček projektu Starlink | Zdroj: ViralVideoLab | ©

Koubský poukazuje na to, že spoléhat se na síť Starlink miliardáře Elona Muska nestačí, protože v případě významných geopolitických událostí by mohla být Evropa od sítě i odpojena.

„Vzhledem k jejímu strategickému významu si myslím, že nám nezbývá nic jiného, než abychom ji měli,“ myslí si.

Role Starlinku se ukázala i v rámci války na Ukrajině. Dostupnost internetového připojení je tam důležitá nejen pro připojení civilního obyvatelstva, ale i pro komunikaci armády.

„Internetová komunikace je věc zásadního strategického významu nejen pro armádu, neobejde se bez ní civilní zpráva, neobejde se bez ní byznys, neobejde se bez ní nikdo,“ zdůrazňuje vědecký redaktor.

„Satelitní komunikace je záchranou v poslední nouzi. Když selže všechno ostatní, měla by pořád ještě fungovat. Myslím si, že je v pořádku, že Evropská unie uvažuje v tomhle směru strategicky, a pokud je to součást jejich širších záměrů obrany, tak to dává velice dobrý smysl.“

IRIS² má sestávat z necelých tří stovek satelitů, zatímco Starlink jich má okolo sedmi tisíc.

„Záleží na tom, jak jsou nastavené oběžné dráhy, záleží na výkonu vysílačů a přijímačů. Ale bezpochyby to bude míň husté pokrytí a míň kvalitní než to, které nabízí Starlink. To se nedá nic dělat,“ očekává Koubský.

Závislost na Muskovi

Projekt IRIS² už stihl nabrat zpoždění oproti původnímu plánu. Satelitní roj měl začít fungovat v roce 2027, teď je ale jeho spuštění plánováno na rok 2030.

Pořád je řada neznámých například ohledně evropských raket. Pokud by rakety Ariane nefungovaly, spekuluje se o použití například amerických raket SpaceX.

„Pokud by se měl využít SpaceX, tak vlastně je to trošku z bláta do louže. Protože jako Evropa budeme opět závislí na Elonu Muskovi,“ varuje vědecký redaktor. „Bez spolehlivých raket nebudou ani družice na oběžné dráze.“

Rakety Ariane 6 měly být podle něj připravené už v roce 2023, jejich první pokusný start se ale uskutečnil až letos a nebyl úspěšný.

Komunikační satelitní systémy začínají stavět nejen Američané, ale také Evropané a Čína. Vypadá to tedy, že jich bude přibývat.

Podle Koubského ale není pravděpodobné, že by se v budoucnu lidé ve velkých městech připojovali k internetu přes družici. Ty budou vypomáhat zejména v extrémně hustě osídlených oblastech, nebo naopak v málo hustě zalidněných místech, jakým je například Antarktida, dodává.

