Bez signálu už ani v divočině? SpaceX vypustilo první satelity, ke kterým se připojí i běžné mobily

Pokrytí mobilním signálem v nepřístupných místech mají začít zařizovat satelity. Americká firma SpaceX oznámila vypuštění první várky družic, které jsou vybaveny technologií, díky které dokážou na oběžné dráze fungovat jako mobilní základnové stanice. Uživatelé na Zemi se k nim budou moci připojit svými normálními mobilními telefony zvládajícími standard LTE. Praha 22:22 7. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Potíže se signálem má několik desítek obcí v Karlovarském kraji (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Připojení přes satelity ale bude mít omezenou kapacitu. Nepůjde tedy o přímou konkurenci pozemním operátorům, ale spíše o nouzové řešení pro místa, kde není signál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Online Plus s Davidem Slížkem a Petrem Koubským

Partnerství se Starlinkem, provozovaným společností SpaceX, zatím uzavřelo sedm velkých mobilních operátorů ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Chile a Peru. První testovací provoz by měl začít během letošního roku a bude zahrnovat jen posílání SMS.

Volání a datové přenosy by satelity Starlink měly umět začít podporovat až v příštím roce, až bude na oběžné dráze více družic s potřebnou technologií.

„Velmi pravděpodobně bude technologie sloužit k nouzové komunikaci v odlehlých oblastech, kde signál není,“ nastiňuje Petr Koubský z Deníku N.

Falcon 9 launches 21 @Starlink satellites to orbit from California, including six with Direct to Cell capabilities → https://t.co/FgiJ7LOYdK pic.twitter.com/IKBkTSB63C — SpaceX (@SpaceX) January 3, 2024

„Já jsem teď přemýšlel, kdy jsem naposledy byl někde, kde není mobilní signál, a nemohl jsem si vzpomenout. V Evropě je opravdu docela výkon takové místo najít. Takže pro nás, co žijeme ve městech v hustě zalidněné Evropě, to zní jako zbytečná nebo podivná funkce.“

Z Floridy odstartovaly satelity Amazonu. Bezos jimi chce konkurovat internetu Muskova Starlinku Číst článek

„Ale myslím si, že v pustinách někde v Kanadě, Patagonii to může být velice užitečné v tom smyslu, že není potřeba s sebou tahat speciální přístroj pro satelitní komunikaci, že to v nouzovém režimu zvládne obyčejný mobil,“ soudí Koubský.

Podle Starlinku má ale technologie poměrně velká omezení. Elon Musk na X napsal, že kapacita jednoho paprsku, který daná družice vysílá, je pouze sedm megabitů za sekundu.

Paprsek je navíc docela velký, to znamená, že připojit se k němu a udržet připojení naživu nebude jednoduché. To je způsobeno tím, že satelity jsou hodně daleko a letí velmi rychle.

„Satelity Starlink už jsou na dost vysoké oběžné dráze. Podle mě je malý technický zázrak, že vůbec je takováto komunikace s běžným mobilem možná. Je to důkaz toho, kam se komunikační technologie za posledních 20 let posunuly. Tehdy by tohle bylo naprosté sci-fi. Dnes tady taková možnost je,“ dodává Koubský.

Novinky v aplikacích Facebooku, spor The New York Times s OpenAI a Microsoftem a konec blogování na Aktuálně.cz. To jsou další témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterými vás provází David Slížek.