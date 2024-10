Hodinky proti stresu? Nové biosenzory umí varovat před zvýšenou hladinou kortizolu, říká neurovědkyně

V čem přesně spočívá váš výzkum?

Vyvinuli jsme biosenzory, které dovedou rozpoznat různé nervové přenašeče a hormony. Jedním z nich je kortizol, hlavní stresový hormon. Když jsme stresovaní, naše tělo vytváří vyšší hladiny kortizolu. Když jsme ale stresovaní chronicky, hladiny se už nevrátí zpátky do normálu. To je jeden z rizikových faktorů pro depresi.

Jak fungují vaše senzory, které by jednou mohli mít lidé v hodinkách?

Měří kortizol v potu a dají vám okamžitou odezvu, jak se vaše tělo vyrovnává se stresem. Doufáme, že to jednou lidé budou používat v kombinaci s různými způsoby, jak uklidnit nervovou soustavu. Tím se sníží riziko úzkostí a depresí.

Jak přesné je měření potu? Opravdu se nemusí nic píchat pod kůži?

Můžeme obojí. Má to svoje výhody i nevýhody. Potní senzor může být pro některé lidi snesitelnější, ale musíme přitom pot stimulovat elektrickým signálem. Jedna z nevýhod je, že je trochu pozadu za biologickými procesy. Můžeme mít proto i senzor v jehle, něco jako se používá na monitorování krevního cukru.

Zajímavé je, že senzory na cukr používají ve Spojených státech nejenom diabetici, ale i lidé, kteří se zajímají o zdravý životní styl. Většina z nich nemá nic proti podkožním senzorům. Myslím si, že obojí je užitečné.

Jak vlastně poznáte, jaká hladina kortizolu už je riziková? Liší se to člověk od člověka?

Jsou to široká pásma, ve kterých rozlišujeme normální a zvýšené hladiny. Každý z nás má svou normální hladinu. To, co potřebujeme vědět, je, jak se nám hladiny mění.

Jsou už takové hodinky k dispozici, nebo je to stále ještě otázka výzkumu?

Už jsme to vyzkoušeli u lidí ve výzkumných podmínkách. Testovali jsme dva druhy stresu. První byl stres, který podstupujeme každý den a říkáme mu cirkadiánní rytmus. Než se ráno probudíte, hladiny kortizolu stoupají. To vašemu organismu pomáhá připravit se na den. Naše chytré hodinky dokázaly detekovat takovéto malé výkyvy kortizolu v průběhu dne.

Druhá forma testu byl psychologický stres. Většina lidí nerada mluví před druhými, a tak jsme nic netušící dobrovolníky vyzvali, aby před ostatními nahlas počítali – od stovky odečítali po sedmi. To je stresující. (směje se). Přitom jsme jim měřili kortizol chytrými hodinkami a výsledek ověřili laboratorně.

Představme si, že by někomu vycházely delší dobu zvýšené hladiny kortizolu. Co to znamená a co se s tím dá dělat?

Domníváme se, že existují způsoby, jak snížit hladinu kortizolu a zvládat tak stres. Uvedla bych meditaci nebo jiné druhy vědomé pozornosti, všímavosti.

Chytré hodinky by mohly být propojené s výukovou aplikací v telefonu. Úplně stačí jednoduché dechové cvičení. Víme, že sníží hladiny adrenalinu, a to srazí dolů kortizol. Nebo lidé mohou jít na procházku, osprchovat se teplou vodou.

Myslíte si, že by bylo možné díky monitorování stresu předcházet depresi bez léků?

Je to jeden z možných nástrojů. Způsob, jak lidé reagují na stres, je jen jedním z faktorů na cestě k duševnímu onemocnění. Další faktory jsou dědičnost, fyziologické zdraví, ale stres je jeden z faktorů, se kterým se dá manipulovat tak, abychom zůstali zdraví.