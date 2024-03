Kryptoměny pomáhají Rusům obcházet sankce, domnívají se investigativní novináři

Analýza Mezinárodního konsorcia pro investigativní žurnalistiku a deníku The Guardian se opírá o obchody v hodnotě desítek milionů korun mezi britskou kryptoměnovou burzou Copper Technologies a izraelsko-ruským občanem Jonatanem Zimenkovem.

Ten je nyní na americkém sankčním seznamu. Na něm sice ve zkoumané době zapsaný nebyl, jeho obchody ale byly již tehdy podezřelé. Zimenkov byl totiž zapojený do obchodní sítě, která mohla, ale také nemusela transakci nahlásit jako potenciálně podezřelou.

To ale neudělala a teprve na konci loňského roku vznikla nová legislativa, která kryptoměnových burzám nařizuje prověřovat, komu peníze přijdou.

Zajímavý je i Zimenkův otec Igor Konašenkov. Ten stojí v čele obchodní sítě, jež zejména po začátku války na Ukrajině zásobuje ruskou armádu moderními technologiemi. Konkrétně se firma věnuje kyberbezpečnosti, prodeji helikoptér či vojenskému zásobování z Ruska do Afriky.

Firma Copper Technologies se zapojila i do jiných případů, které jsou jasnými ukázkami obcházení protiruských sankcí. Společnost patřila ze dvou procent sankcionovanému ruskému podnikateli, který se svůj podíl kvůli sankcím pokusil prodat. Nakonec tak učinil právě skrze prostředníka, který zaplatil 15 milionů liber (kolem 445 milionů korun) skrze Copper, která následně poslala ruskému podnikateli částku v kryptoměnách.

Celá akce se tím pádem zcela vyhnula americkým dolarům a tudíž i americkým sankcím. Firma přitom sama říká, že transakce proběhla v souladu se zákonem. To je sice ve své podstatě pravda, myšlenka sankcí byla ale narušena.

Zajímavý bonus navíc je skutečnost, že ředitelem firmy je již přes rok bývalý britský ministr financí, obrany a zahraničí Philip Hammond.

Kryptoměny jsou pro obcházení sankcí koneckonců jak dělané. V technické rovině jsou anonymní, nejsou blokovatelné a nedají se zmrazit ani zabavit. Jednoduše jsou to počítačové hodnoty, které nelze zastavit.

Paradoxní je naopak to, že jsou jednoduše sledovatelné. To je součást blockchainu, který funguje tak, že u každé transakce lze nahlédnout do její historie.

Nicméně identifikátory, které ukazují, kdo a co vlastní, nejsou nijak určitelné a lze s nimi různě manipulovat, aby nebylo jasné, kdo v určitou chvíli informace drží. V neposlední řadě jsou dnes kryptoměny vcelku hodnotné a lze díky nim přesouvat poměrně velké sumy. I proto je o ně v poslední době zvýšený zájem.