Návrat tlačítek? Je to jen móda, i když na všechno se dotykové obrazovky nehodí, uznává Koubský

Věk dotykových obrazovek se možná chýlí ke konci a začíná návrat tlačítek, všímá si americký deník The Wall Street Jounal. Nový trend je podle něj vidět například u automobilů, do kterých výrobci stále častěji přidávají fyzické přepínače. „Ustaví se rovnováha, která bude maličko víc ve prospěch fyzických tlačítek, než je v tuhle chvíli, ale ne příliš daleko od současného stavu,“ říká pro Český rozhlas Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský.

