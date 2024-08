Aplikace vám můžou pomoct snížit uhlíkovou stopu až o 20 procent. Existuje jich více než tucet

Díky ní jsou desítky tisíc uživatelů ve Spojených státech schopny snížit své roční emise v průměru o 19 procent. Pokud by tohoto snížení dosáhl každý obyvatel USA, odpovídalo by to podle společnosti vyřazení 80 procent automobilů v USA ze silnic.

V současné době existuje více než tucet aplikací, které mají uživatelům pomoci sledovat jejich individuální emise.

Díky aplikaci Pawprint mohou zaměstnavatelé pomoci svým zaměstnancům měřit jejich uhlíkovou stopu a podílet se na iniciativách udržitelnosti na pracovišti. Společnost Klarna spojuje sledování emisí s dalšími nabídkami finančních služeb. Carbon Games pak nabízí ekologické výzvy a zobrazuje soutěžní žebříčky.

„Pokud vám něco ušetří 1 nebo 2 dolary, nemusíte si s tím dělat starosti, ale pokud vám něco ušetří 300 dolarů, už vás to asi zajímat bude. Stejně tak, pokud se rozhodujete o 100 kilogramech CO2, asi byste o tom měli přemýšlet,“ říká Sanchali Pal, která stojí za Commons.

Výpočet emisí u jednotlivých nákupů je těžší, než se zdá. Množství oxidu uhličitého vyprodukované jedním letem nebo kusem masa je měřitelné a relativně přesné.

Emisní stopa například nového chytrého telefonu – vyrobeného z materiálů z nesčetných dodavatelských řetězců s vysokou uhlíkovou náročností – může být mnohem obtížněji vyčíslitelná. Dokonce i něco tak jednoduchého, jako je koupě trička, je často přehlídkou uhlíkových emisí.

Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) by změny v chování na straně poptávky mohly do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 40 až 70 procent. Podle agentury Bloomberg však spotřebitelům stojí v cestě překážky – včetně zvýšených nákladů nebo nedostatečné infrastruktury.