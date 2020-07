Jsme lepší, než si myslíme. Praha by mohla být jako Silicon Valley, tvrdí propagátorka umělé inteligence

Sara Boutall má pět vysokoškolských titulů, z toho dva z prestižní britské University of Oxford. Do Česka se vrátila pomáhat místní technologické a inovativní scéně. Momentálně působí v iniciativě Prg.ai, jejímž cílem je, aby se z Prahy, respektive celé České republiky, stal superhub umělé inteligence. V čem by to mohlo Česku prospět a dokážeme se přiblížit ostatním technologickým velmocem? Podcast Budoucnost R Praha 18:13 12. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním z cílů iniciativy Prg.ai je vytvoření světového centra v oblasti umělé inteligence. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pxfuel

Češi mají v oblasti vývoje umělé inteligence obrovský talent a vzdělání z kvalitních vysokých škol. Problémem ale je, že jejich síly jsou roztříštěné, myslí si Sara Boutall.

„Vidím to v porovnání s inovativními zeměmi, jako je třeba Estonsko. To semknutí nám chybí, a tak to chci z hlediska inovací, technologií a umělé inteligence trochu nakopnout,“ vysvětluje Radiožurnálu, proč se rozhodla vrátit a zapojit se v Česku do několika projektů, které se snaží rozpohybovat vývoj směrem k inovacím, technologiím a většímu zapojení umělé inteligence.

Přínos do rozpočtu

Jedním z cílů iniciativy Prg.ai, ve které Sara Boutall působí, je vytvoření světového centra excelence v oblasti umělé inteligence v České republice. Obyčejný Čech by to prý měl chtít hned z několika důvodů.

Prvním z nich je obrovský ekonomický přínos do státního rozpočtu, protože odvětví umělé inteligence, zkráceně označované AI, přispívá miliardami do rozpočtů států, ve kterých je její vývoj široce rozšířený.

„Druhý důvod je, že i když lidé vnímají AI jako odstřiženou bublinu pro pár ajťáků, dá se využít ve všech aspektech života. Lidé většinou ani neví, že ji využívají – třeba jako Uber. Dá se použít i v digitalizaci zdravotnictví nebo ve výrobě, což bude mít na obyčejného Čecha obrovský dopad,“ tvrdí Boutall.

Málo se o nás ví

Existuje asi přirozená obava, že když v Česku vznikne inovační centrum, budou se sem sice stahovat zahraniční talenty a budou tu vznikat špičkové technologie, které poputují do celého světa, otázka ale je, jestli a kdy se vrátí zpátky.

„Chceme sem přilákat světové mozky. Je ale napadne jít do Curychu nebo do Silicon Valley, ne do Prahy. A to je obrovská škoda, protože naše výzkumná centra jsou špičková, jen se o nich málo ví,“ myslí si Boutall.

Inovace vs. daně

Dalším problémem je i velké zdanění českých firem, které se umělou inteligencí zabývají. „Zahraniční firmy mají daně naprosto minimální a české firmy, které těžko přežívají, platí daně násobně vyšší.“

Pokud se nám v Česku podaří nějaký talent udržet, až příliš ho zatížíme daněmi. „Zlepšuje se to, ale potřebujeme, aby o nás lidé ze zahraničí věděli,“ tvrdí Boutall.

Reklama směrem ven je jeden z hlavních úkolů, který před sebou firmy věnující se umělé inteligenci mají. Dalším z cílů by mělo být vytvoření dobrého finančního zázemí pro vývojáře.

„Musíme jim také navrhnout zajímavé projekty. Dělají to proto, že chtějí svět někam posunout, a musí vědět, že tady ty příležitosti jsou. Taky jim nesmíme házet klacky pod nohy, jako je třeba byrokracie nebo závist,“ dodává Boutall.

