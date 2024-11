Věkovou hranici mládeže na instagramu ohlídá AI. ‚Uvidíme, jak to bude spolehlivé,‘ namítá Koubský

Instagram plánuje používat umělou inteligenci k automatickému prověřování věku svých uživatelů. Na základě skenování sdíleného obsahu bude mít možnost změnit nastavení účtů, napsal server Engadget s odkazem na agenturu Bloomberg. „Vždycky, když se něco podobného děje v digitálním prostoru, tak mě napadne, jak to asi chtějí vymáhat a jak zařídí, aby se to neobcházelo,“ říká v pořadu Online Plus vědecký redaktor Deníku N Petr Koubský. Online Plus Praha 8:55 11. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věkovou hranici mládeže na instagramu má ohlídat umělá inteligence (ilustrační foto) | Zdroj: Unsplash | Licence Unsplash,©

Stoprocentně zamezit obcházení věkových limitů nepůjde nikdy, myslí si Koubský. „Ale to asi není dostatečný argument pro to, aby se to nedělalo vůbec,“ uznává.

Společnost Meta Platforms plánuje pomocí umělé inteligence odhalovat mladé uživatele Instagramu, kteří lžou o svém věku

Instagram už v září začal spouštět takzvané teen accounts, účty pro náctileté, které mají více omezení. Děti do šestnácti let s těmito účty například musejí potvrdit každého nového sledujícího a nemohou jim psát lidé z účtů, které nesledují. Mírnější opatření se týkají i mladých lidí do osmnácti let.

Funkci, která automaticky na základě toho, co lidé sdílejí, vyhodnotí věk uživatele a nastaví případná omezení, by měla firma začít používat začátkem příštího roku. Nastavení, která aplikace teenagerům zapne, nebudou moci změnit bez potvrzení rodičů. Ohradit se proti vyhodnocení věku budou moci například naskenováním průkazu totožnosti, uvedla Meta.

„Celá západní současná společnost je trošku represivní vůči dětem a mladistvým v jejich vlastním zájmu. V zájmu jejich ochrany. Spousta těch ‚represí‘ se přijímá nejenom jako běžná, ale jako rozumná a správná věc naprostou většinou společnosti. A myslím si, že ochrana v online prostoru k tomu nevyhnutelně patří,“ soudí vědecký redaktor.

Koubský je přitom k funkci skeptický a upozorňuje na dva hlavní problémy. „Jedním je spolehlivost umělé inteligence, která to bude vyhodnocovat. Pokud ta spolehlivost nebude hodně vysoká a bude těch zjevných omylů mnoho, což se může stát, tak si tím Meta udělá ostudu,“ myslí si a dodává, že by to mohlo vést až ke stažení funkce.

„Druhý háček je v tom, že každé takové ověřování je zásahem do soukromí,“ připomíná. Vyhodnocování věku vyžaduje zkoumání dat uživatelů, které vědecký redaktor vnímá jako hraniční.

„Odhadoval bych, že sama Meta v tuto chvíli neví, jak to dopadne. A podle toho, jak jim to bude vycházet, jak velkou, nebo malou budou mít chybovost automatického prověření, se zachovají dál. Je to experiment,“ uzavírá Koubský.

