Meta bude spolupracovat s hollywoodským studiem. Otestuje systém pro tvorbu videí pomocí AI

Americký internetový gigant Meta se dohodl s hollywoodskou filmovou společností Blumhouse Productions na spolupráci při testování svého nástroje pro tvorbu videí pomocí generativní umělé inteligence (AI). Informovala o tom agentura Reuters. Washington 6:41 18. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meta tvrdí, že Movie Gen dokáže konkurovat podobným nástrojům předních podniků působících v oblasti tvorby mediálního obsahu pomocí generativní AI, například firmy OpenAI | Zdroj: Profimedia

Společnost Meta provozuje například sociální sítě Facebook a Instagram či komunikační platformu WhatsApp. Firma tento měsíc představila systém Movie Gen, který podle ní dokáže vytvářet realisticky vypadající videa podle pokynů uživatele. Tvrdí, že Movie Gen dokáže konkurovat podobným nástrojům předních podniků působících v oblasti tvorby mediálního obsahu pomocí generativní AI, například firmy OpenAI.

32:43 Pro spoustu lidí je to jediná alternativa k normální konverzaci, popisuje vztahy s AI společníky investor Číst článek

Společnost Blumhouse Productions je známá zejména díky svým hororovým filmům, mezi které patří například snímek Uteč či filmová série Očista. Firma vybrala několik filmařů, kteří si Movie Gen vyzkouší a videa vytvořená tímto nástrojem použijí ve svých krátkých filmech, napsala agentura Reuters.

Šéf společnosti Blumhouse Jason Blum uvedl, že hybnou silou filmového průmyslu zůstávají umělci, kterým může generativní AI pomoci při vyprávění příběhů.

„Vítáme, že někteří z nich dostanou šanci vyzkoušet tuto špičkovou technologii a vyjádřit se k jejím kladům a záporům v době, kdy se stále nachází ve vývoji,“ řekl Blum. „Budou to mocné nástroje pro režiséry a je důležité zapojit tento kreativní průmysl do jejich vývoje, aby se zajistilo, že budou pro tento úkol co nejlépe uzpůsobené,“ dodal.