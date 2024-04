Bakteriociny mohou být alternativou antibiotik. Na léky na jejich základě se bude čekat alespoň deset let

Kateřina Snopková v laboratoři Lékařské fakulty Masarykovy univerzity | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (4)

Bakteriociny jsou v podstatě zbraně, kterými mezi sebou bojují jednotlivé kmeny bakterií. Mohly by být alternativou k antibiotikům, které na mnohé nemoci přestávají účinkovat. Bakteriociny by navíc oproti antibiotikům neměly tak výrazné vedlejší účinky. Extrémně silné se zdají být bakteriociny z Antarktidy, na které se zaměřili biologové z Masarykovy univerzity. Podle těch by mohly být léky založené na bakteriocinech na trhu za deset až 20 let.