Zemřel biochemik Emil Paleček. Objevil nový způsob jak zkoumat DNA

Zemřel biochemik Emil Paleček, bylo mu 88 let. Světová osobnost, kterou minulý režim nechtěl pustit do světa. Objevil způsob, jak pomocí elektrochemie zkoumat DNA. Díky tomu se dá mj. určit, jestli je DNA poškozená, to může v budoucnu přispět k diagnostice i léčbě rakoviny. pic.twitter.com/nrrYYHYWE0