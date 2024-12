Katetr má strukturu, která se adaptuje na tvar srdce. Je velmi flexibilní, chválí lékař českou technologii

Rychlejší, přesnější, šetrnější, a ještě ke všemu český. Takový je nový katetr, který kardiologům z Nemocnice Na Homolce nově pomáhá v léčbě pacientů s fibrilací srdečních síní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Magazín Experiment ze 14. prosince 2024

Ryze česká technologie už pomohla zhruba první desítce pacientů. Zákrok se díky ní navíc radikálně zkrátil. Zatímco ještě před několika lety by trval i čtyři hodiny, teď může pacient opustit operační sál už po 30 minutách.

Na operačním sále pražské nemocnice Na Homolce právě tým v čele s kardiologem Petrem Neužilem zavádí pacientovi skrze cévu v třísle speciální katetr přímo do srdce. Pacient je pouze v lokální anestezii a lékaři průběh zákroku sledují přes rentgen.

„To je krásné, nádherné. Myslím, že to stačí. Souhlas?“ komentuje hlavní operatér moment, kdy díky inovativnímu nástroji přímo v srdci upravují srdeční arytmii. „Teď se podívejte na rentgen. Vidím, jak se chová plicní žíla, a podle tvaru katetru vidím ideálně, co dělám. To s jinými katetry není možné.“

Na operačním sále pražské nemocnice Na Homolce právě tým v čele s kardiologem Petrem Neužilem zavádí pacientovi skrze cévu v třísle speciální katetr přímo do srdce | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

Když je nástroj na místě, speciální katetr s mřížkovou elektrodou na konci pomocí ultrakrátkého pulsu vysokého napětí přesně odstraní nemocnou tkáň v srdečním svalu. Podle Neužila tak překonává světovou konkurenci.

Skrz naskrz český

„Ten katetr je unikátní tím, protože má mečovitou strukturu, která se ideálně adaptuje na tvar toho srdíčka. Vidíte, že je to velmi flexibilní,“ ukazuje Petr Neužil. „Důležité je, že ať je katetr v jakémkoliv tvaru, tak abluje – to znamená, že vydáte puls kdykoliv můžete. Česká technologie, český nápad, český vývoj, čeští inženýři, čeští doktoři a čeští pacienti.“

I odsud zpovzdálí je vidět, že katetr mění v průběhu výkonu svůj tvar. Chvíli vypadal jako malý košíček, pak měl tvar olivy, teď je zploštělý. Může mít i tvar disku, aby byl co nejširší a dosáhl na co největší možnou plochu.

„Systém se skládá z katetru a generátoru pulsů a kombinuje tak dvě unikátní věci. Jedna je ablace takzvaným pulzním polem, které zabezpečuje, že doktor eliminuje pouze srdeční tkáň a všechny nervy a žilky kolem zůstávají zachovány,“ vyzdvihuje hlavní přednosti nového nástroje Martin Hanuliak, který se podílel na jeho vývoji.

Katetr mění v průběhu výkonu svůj tvar | Foto: Karolína Burdová | Zdroj: Český rozhlas

„A druhá věc – košíček si může doktor přizpůsobit anatomii, místu. Urychluje mu to práci, nemusí měnit katetry, polohy. Je to jednodušší a pohodlnější,“ dodává

S přesností na nanosekundu

Lidské srdce bije díky tomu, že samo vysílá elektrické impulzy. Ty říkají srdečnímu svalu, kdy a jak se stahovat a pumpovat krev. Někdy ale začnou elektrické vzruchy putovat jinudy nebo jinak, než by měly. A právě to způsobí arytmie, popisuje Martin Hanuliak.

Novým katetrem a jeho energií pulzního pole jde tyto srdeční nepravidelnosti odstranit. „Jsou to mikrosekundové pulzy s nanosekundovou přesností. Ten stroj v podstatě obsahuje vysokovýkonovou techniku, která je hlídaná 35 procesy. Takže je to poměrně unikátní stroj,“ vysvětluje.

V laboratoři lékaři provedli s katetrem asi stovku experimentů. Teď jsou ve fázi klinické studie a systém tedy testují přímo v praxi na operačním sále. Pro medicínskou registraci potřebují takto úspěšně odoperovat dalších asi čtyřicet pacientů. Pak se katetr stane plnohodnotným pomocníkem při léčbě fibrilace síní.