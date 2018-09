Michael Atiyah představil řešení Riemannovy hypotézy, nad níž si matematici lámou hlavu už 160 let

Riemannova hypotéza souvisí s takzvanou Riemannovou funkcí, kterou popsal vědec Bernhard Riemann v roce 1859. Funkce se - velmi zjednodušeně řečeno - zabývá rozložením prvočísel.

Čím výše jdeme, tím prvočísla, tedy čísla dělitelná sama sebou a jedničkou, postupně řídnou. Například od nuly do stovky je jich 25, ale v intervalu 301-400 už jich je jen 16.

Hypotéza tedy zní: „Kolik prvočísel je menších než zadaná hodnota?“

Zní to možná složitě, v praxi by to ale pomohlo jednak matematikům, kteří by získali nové matematické metody, ale mohlo by zajistit i pokrok v informatice.

„Prvočísla hrají roli v hrozné spoustě aplikací, například v kódování, šifrování, v internetové bezpečnosti, v bezpečnosti platebních karet a takovýchto záležitostí,“ vysvětluje pro Radiožurnál Mirko Rokyta z Katedry matematické analýzy Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Michael Atiyah své řešení v pondělí dopoledne představil na matematické konferenci v německém Heidelbergu. Kdy se dozvíme, zda je správné, není zatím jasné. V tuto chvíli se na řešení vrhnou odborníci z celého světa a budou ho zkoumat. Podobně jako v devadesátých letech, kdy představil Andrew Wiles řešení jiného matematického problému - Fermatovy věty.

„Důkaz Andrewa Wilese byl zkoumaný v řádů měsíců až let, než tam byla nalezena malá chybička, kterou se naštěstí podařilo odhalit. V těchto obtížných matematických problémech je opravdu mnoho možností, kde něco drobného přehlédnout,“ dodává Rokyta.

Autor správného řešení kromě světového věhlasu získá i finanční odměnu v hodnotě jednoho milionu dolarů. Ne náhodou se ale mezi matematiky říká, že nejtěžší způsob, jak si vydělat milion dolarů, je najít řešení Riemannovy hypotézy.