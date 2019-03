Nad Kamčatkou explodoval meteorit. Výbuch byl desetkrát silnější než ten v Hirošimě

Ve výši 25,6 kilometru nad Beringovým mořem u pobřeží Kamčatky explodoval loni v prosinci meteorit. Síla výbuchu desetkrát překonala výbuch atomové bomby, svržené na konci druhé světové války na japonské město Hirošima. Byla však slabší, než exploze meteoritu, který v únoru 2013 vybuchl nad ruským městem Čeljabinsk na Urale. Moskva 8:00 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Většina kosmických těles při průletu atmosférou shoří, což lze pozorovat jako záblesk. Na snímku jsou Perseidy, nejznámější z meteorických rojů. | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Uvedla to stanice BBC s odvoláním na americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA). Expert NASA Lindley Johnson BBC řekl, že k výbuchům o takové síle dochází dvakrát až třikrát za století. V daném případě šlo o druhý nejsilnější výbuch za posledních 30 let.

Explozi zaznamenaly vojenské družice. Informaci předalo NASA americké vojenské letectvo. Vzhledem k tomu, že meteorit vybuchl nad mořem, nevyvolal takovou pozornost, jako před lety čeljabinský meteorit, zachycený například kamerami, jaké si na čelních sklech vozí mnoho ruských motoristů.

Navíc tlaková vlna po výbuchu vyrazila na Uralu množství oken, jejichž úlomky poranily až 1200 lidí, a odhad škod dosáhl miliardy rublů (asi 630 milionů Kč podle tehdejšího kurzu).

Následně - vzhledem k rozbitým oknům a tuhému mrazu - musely být uzavřeny všechny školy a školky. Vědci odhadli, že čeljabinský meteorit vybuchl třicetkrát větší silou než bomba nad Hirošimou.

Výbuch nad Kamčatkou se dostal až teď na pořad vědecké konference ve městě The Woodlands u Houstonu v americkém Texasu.

Ohnivá koule

Danou oblastí nad Beringovým mořem nicméně vede mnoho leteckých linek mezi Severní Amerikou a Asií, a tak experti doufají, že výbuch v podobě obrovské ohnivé koule okolo poledne místního času 18. prosince 2018 mohl zahlédnout některý z pilotů.

Kongres USA v roce 2005 pověřil NASA, aby do roku 2020 dokázala odhalit v blízkosti Země až 90 procent asteroidů o velikosti 140 a více metrů, jejichž srážka se Zemí by případně postihla celé regiony. Ale vědci odhadují, že potrvá dalších 30 let, než tento úkol splní.

NASA se nicméně může pochlubit, že v červnu 2018 pozemní observatoř v Arizoně objevila malý, asi třímetrový asteroid asi osm hodin před nárazem. Centrum pro studium objektů blízkých Zemi v laboratoři NASA poté přesně určilo dráhu asteroidu, použitou pro výpočet pravděpodobného místa dopadu na jihu Afriky. Ohnivá koule pak byla skutečně zaznamenána na záběrech bezpečnostní kamery na farmě v Botswaně, v jejímž okolí se později našly úlomky.