Planetku, která měla zasáhnout Šumavu, jaderná bomba neodvrátí, zjistili vědci během simulace

Američtí a evropští vědci z centra CNEOS dostali v rámci simulovaného cvičení šest měsíců na to, aby připravili záchranný plán, který by odvrátil srážku Země s masivní planetkou spatřenou ve vzdálenosti 56 milionů kilometrů.

Astronomové na úkolu pracovali čtyři dny, od 26. do 29. dubna, a použili přitom radarové systémy a nejmodernější technologie, včetně největšího teleskopu na světě. Jak už dříve uvedl server iROZHLAS.cz, planetka měla dopadnout na Šumavu na hranicích České republiky, Rakouska a Německa.

Experti při této práci dospěli k závěru, že časový odstup šesti měsíců nestačí na přípravu vesmírného plavidla, které by do asteroidu narazilo, a že jaderná bomba by obří těleso od dopadu na Zemi neodvrátila, jak si to například představovali filmaři v katastrofickém snímku Armageddon. Týmu přitom trvalo 184 dní, než určili oblast dopadu, což by bylo pouhé čtyři dny před srážkou.

Naši planetu taková katastrofální událost zasáhla naposledy před přibližně 66 miliony let. V oblasti dnešního poloostrova Yucatán v Mexickém zálivu dopadla planetka Chicxulub o průměru deseti až patnácti kilometrů. Náraz měl za následek vyhubení dinosaurů.

Někteří vědci se domnívají, že v době před 3,8 až 1,8 miliardy let dopadlo na Zemi přinejmenším sedmdesát vesmírných kolosů o průměru až 40 kilometrů. Srážky podle nich způsobily globální katastrofy, které mohly zcela zásadně ovlivnit život na planetě.