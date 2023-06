Bude další Remek? Česko dostalo nabídku poslat druhého Čecha do vesmíru, let má stát miliardu

Česko dostalo nabídku poslat v rámci soukromých misí Axiom astronauta na oběžnou dráhu a na Mezinárodní vesmírnou stanici. Mise by Českou republiku stála přibližně jednu miliardu korun a do vesmíru by se druhý Čech mohl vypravit už příští rok. Astronautem by mohl být šestatřicetiletý kapitán Aleš Svoboda. „Byla by velká škoda nechat si takovou příležitost utéct,“ komentoval nabídku pro Radiožurnál Dušan Majer, šéfredaktor serveru kosmonautix.cz. Praha 18:05 17. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace kosmické lodi Crew Dragon, kterou k letům na Mezinárodní vesmírnou stanici využívají mise Axiom (ilustrační foto) | Zdroj: NASA

Znáte okolnosti, které provázely tuto nabídku ze strany soukromé společnosti Axiom České republice?

Konkrétní detaily neznám, protože jsem tu smlouvu neviděl. Ovšem podle dostupných informací se zdá, že společnost Axiom oslovila nejen Českou republiku, ale tuto nabídku předložila i ostatním evropským státům, které mají astronauty třeba v oddílu evropských astronautů, ale chtěli by třeba letět dříve, než by na ně při tradiční rotaci přišla řada.

Věříte, že vláda najde onu zhruba miliardu pro společnost Axiom?

Věřím tomu, chci tomu věřit. Protože nejde zdaleka jenom o prestiž, ale ta návratnost pro české firmy z vědeckého výzkumu, který by se tam prováděl, by byla opravdu značná. Myslím si, že nemusí jít nutně pouze o státní peníze. Dokážu si představit částečný podíl státu a částečný podíl soukromého sektoru, například těch firem, které by poskytly experimenty pro vědeckou náplň mise.

Nakolik zajímavý by mohl být přínos mise pro české firmy? Mohl by se odvíjet přímo od výpravy českého astronauta?

Bezesporu, protože ten astronaut, když by misi letěl, tak by prováděl české experimenty pro české firmy, třeba i pro české ústavy Akademie věd. A firmy by tím jednak získaly prestiž, ale také by to byl pro ně výhoda při různých výběrových řízeních. Mohli by říct, podívejte se, tento náš senzor nebo tento náš přístroj máme otestovaný na oběžné dráze, víme, že tam funguje. To je v tomto oboru opravdu značná výhoda.

Další výcvik

Kandidát na tento let Aleš Svoboda je už teď záložníkem v astronautickém týmu Evropské kosmické agentury. Musel by projít před cestou na oběžnou dráhu dalším speciálním výcvikem?

Určitě. Tak to chodí u každé mise, protože každá mise je specifická. Musel by se naučit třeba základy ovládání kosmické lodi Crew Dragon, ve které by na Mezinárodní kosmickou stanici letěl, různé evakuační postupy a tak dále, ale především by se musel vyškolit na ovládání experimentů, které by měl provádět na oběžné dráze.

A do jakých experimentu, jestli můžeme být konkrétní, by se mohl zapojit na orbitální stanici?

Obrovskou výhodou Mezinárodní kosmické stanice je, že je perfektně vybavená pro různé vědecké obory. Opravdu záleží jen na tom, co všechno bude chtít Česká republika využívat a o co české firmy projeví zájem.

Ale abych zmínil něco konkrétního, Česká republika má dlouholeté velmi dobré zkušenosti s kosmickou dozimetrií, dokážu si představit nějaké experimenty zaměřené na měření kosmického záření na Mezinárodní kosmické stanici.

Případně máme tady několik strojírenských firem, které vyrábí třeba díly pro družice, rakety. Takže nějaká materiálová věda a materiálové inženýrství. Toto všechno a samozřejmě mnoho dalších oborů, například biologie, lékařství, pozorování Země, to všechno jsou věci, které se na stanici dají dělat.

V jak velké konkurenci se ocitá Aleš Svoboda? Nebo je to zkrátka tak, že kdo zaplatí, letí?

V případě misí Axiom je to o tom, že kdo zaplatí, letí, ale byla by obrovská škoda si tohle nechat utéct. A zvlášť když tady máme Aleše Svobodu, který už prošel výběrem pro to, aby se mohl dostat do záložního oddílu evropských astronautů.