Rozhovor s Kateřinou Konečnou, lídryní Stačilo!, koalice KSČM, SD-SN a ČSNS

Na úvod mi prosím opravdu velmi stručně představte dva tři hlavní body vašeho programu, co chcete v následujícím období prosazovat.

Domníváme se, že tyhle volby budou referendum o míru. Budou referendum o míru proto, protože si musíme říct, kam se Evropa má dál ubírat.

Evropa dneska financuje zbrojení a nemá peníze na léčbu svých vlastních dětí. Evropa dneska rozjela Green Deal, který likviduje evropský průmysl, který se nám stěhuje do Spojených států amerických.

A z posledního týdne jsme viděli, že ani migrační pakt nic nevyřeší. To znamená, podle mě je to o tom, aby se Evropa vrátila zpátky do normálu a neměla nějaké fantastické představy, které jsou nerealizovatelné a akorát evropské občany ničí.

Zaslechla jsem tady tři hlavní body. Mír, Green Deal, migrace. Tak pojďme k nim postupně. Když říkáte, že chceme mír, za jakou cenu? Je to i za cenu, že by napadená země, Ukrajina, se měla vzdát částí svého území?

To nikdo neříká. Ale jasně říkáme, že po dvou letech se ukazuje, že další zbrojení a další financování zbrojení, navíc, znovu opakuji, na úkor evropských občanů, protože to jde z peněz, které byly dřív určeny na jiné věci, už prostě není možné.

A pokud bychom zastavili, promiňte, paní europoslankyně, a nepodporovali dále tímto způsobem Ukrajinu, neznamená to de facto její porážku?

Nemyslím si, že to znamená porážku. Vezmu si slova papeže z tohoto týdne, který jasně říká, že lepší je mír než nekonečná válka. A ta válka se stává nekonečnou.

Umírají tam denně lidé, ničí se území a domnívám se, že Evropská unie vůbec, ne ani trochu, ale vůbec nevyužila své diplomatické možnosti k tomu, aby se ty dvě strany potkaly u jednoho stolu.

Evropská unie si hraje z jedné strany na lídra a z druhé strany se ukazuje, že žádným lídrem není, že to řídí jaderné velmoci á la Čína, Spojené státy americké a domnívám se, že prostě tohle je absolutně nevyužitý potenciál Evropské unie.

Promiňte, jak byste ho chtěla více posílit nebo využít tento potenciál za situace, kdy Kreml dává jasně najevo, že případná jednání o míru na Ukrajině by musela přihlížet tomu, že Rusko během války připojí ke svému území další čtyři ukrajinské oblasti.

Musíme se bavit o tom, aby si ti lidé sedli ke stolu. Ideálně v první fázi bez jakýchkoliv podmínek. Protože to znamená zastavení aktuálního zabíjení, zastavení ničení území.

Jestli od stolu odejdou po deseti letech s nějakými územními ztrátami nebo zisky, to nechme na nich.

Neříkám, jak se má Ukrajina rozhodnout. Jenom chci, abychom, a my tady máme x sankčních balíčků, které evidentně nefungují, protože ruská ekonomika šlape na rozdíl od evropské, kterou ty sankce velmi zasáhly.

Moc se omlouvám paní poslankyně, náš čas opravdu běží, tak abychom se dostali i k dalším dvěma bodům. Mluvila jste právě o migraci. Europoslanci schválili migrační a azylový pakt. Tak váš postoj k němu?

Pro něj jsem nehlasovala a myslím si, že je to velká blamáž. A že pan Dozimetr Rakušan jasně ukázal, že...

Ministr vnitra Vít Rakušan?

Ano, pan šéf hnutí Dozimetr Rakušan ukázal, že lhal české společnosti, protože tam nejsou ani výjimky. Můžeme je mít, ale rozhodně to není dáno. A zároveň, tam možná neříkáme tomu kvóty, ale je tam ta povinná solidarita, která znamená přerozdělování, případně placení výpalného.

Ve vašem programu jsem si tedy přečetla termín kvóty. Proto se ptám, kde je tam vidíte? Protože jsou tu tři možnosti právě té flexibilní solidarity, kromě tedy pomoci přetíženým zemím tím, že přijmeme uprchlíky, tak ale potom adekvátním finančním příspěvkem nebo materiálně. Co vám na tom vadí, že bychom si mohli vybrat?

Protože si vybrat úplně nemůžeme. Ono je totiž tak, že když stát peníze nebo materiální pomoc nebude chtít, tak se stejně vracíme k tomu, že nám prostě budou přiděleni lidé. Bude to rozhodovat nikým nevolená Evropská komise, navíc v tajnosti. A bude o tom nakonec rozhodovat rada, kde neplatí právo veta, to znamená...

Evropská komise je volena europoslanci. Europoslanci jsou voleni lidmi.

Europoslanci ano, ale ti lidé tam prostě nebyli zvoleni jako tak. Kdyby měli být zvoleni, tak myslím, že nikdo z nich by zvolený nikdy nebyl podle toho, co předvádí.

Ale tam jde přece o to, že přenášíme do rukou Evropské komise nějaké rozhodování o nás, to bude v tajnosti. Pak se to předá na radu a my tam nemáme ani právo veta. A bude se to prostě schvalovat jenom většinou.

To znamená, a teď si přiznejme, to není jenom o České republice, to je o státech, jako je Itálie, Francie, Německo, kde jsou obrovské vlny migrantů.

Právě o nich to je, ano, především.

Právě o nich to je. A ve chvíli, kdy pan ministr Rakušan říkal, jak budeme mít výjimku kvůli ukrajinským uprchlíkům, tak když každý z těch států si najde své, tak se uvýjimkujeme.

A hlavní je, a zatím si stojím, že tam žádná výjimka není a zároveň že je tam povinná solidarita, která v konečném důsledku, protože vy říkáte, máme tři možnosti, ale když ten stát, kterému ty tři možnosti nabídneme, řekne: „Ale já od vás žádné peníze nechci, já chci, abyste si ty lidi vzali,“ tak ta Komise s radou to prostě rozhodnout můžou.

Už jen velmi stručně, bohužel nám více času nezbývá. Přece jen, proč podle vás třeba Green Deal není spíše příležitostí, když dostáváme přes Národní plán obnovy stovky miliard na to, abychom transformovali naši ekonomiku směrem k obnovitelným zdrojům, což třeba dělá a do transformace masivně investuje třeba i Čína, tak nestaneme se nekonkurenceschopnými, pokud bychom tedy vystupovali z Green Dealu?

Už jsme nekonkurenceschopní, a to Green Deal pomalu nezačal ani platit. Ono se ukazuje, rozhodně podporuji ochranu životního prostředí, rozhodně se pojďme bavit o tom, jak snížit emise a podobné věci, ale nemůže to být na úkor v podstatě fyzikálních zákonů.

Green Deal je napsaný tak, že průmysl prostě zlikviduje a ukazuje nám to dneska německý průmysl, který se systematicky stěhuje do Ameriky nebo do Číny.

Ukazují nám to velké firmy, které jsou tady likvidovány. Když se podíváte na Liberty Ostrava, tak to a emisní povolenky, které byly vyvedeny úplně mimo a vůbec ničemu nepomohly, tak to je přesně ukázka neschopnosti.

