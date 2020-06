Zvažte zrušení dovolené, ale dejte pozor na nevýhodná řešení, říká mluvčí obchodní inspekce Fröhlich

Od 15. června začne platit takzvaný semafor, který rozděluje evropské země podle bezpečnosti. Díky tomu se opět začínají rozjíždět letní dovolené, stále se ale řeší zájezdy, které se buď neuskuteční, nebo na ně klienti nebudou chtít odjet. „Apeluji na zákazníky, kteří mají koupený zájezd do zemí, kam už se vycestovat dá, aby zvážili storno,“ řekl ve středečním speciálu Radiožurnálu mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fróhlich. Praha 13:52 3. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dovolená u moře | Foto: PublicDomainPictures | Zdroj: Pixabay

Klienti cestovních kanceláří totiž podle Fröhlicha ztrácí možnost vrácení peněz i voucheru v případě, že se rozhodnou na dovolenou nejet přes to, že cílová destinace již podle vládního semaforu není nebezpečná.

„Pokud klient neodstoupí od smlouvy a na zájezd se nedostaví, tak je to jediná situace, kdy přijde o možnost chtít voucher, peníze či jiné řešení. Apeluji proto na zákazníky, kteří mají koupený zájezd do zemí, kam už se vycestovat dá, aby zvážili storno. Samozřejmě chápu, že pokud se to týká zemí, kam cestovat nepůjde, tak budou mít nárok na vrácení celé částky. Je to často nejistá situace, zvlášť u zemí, kde se cestovní ruch začíná obnovovat, říká Fröhlich.

Zákazníci si podle něj musí dát pozor, co přesně jim v případě zrušeného zájezdu firmy nabízí. Často totiž přichází s různými triky. „Upozorňuji spotřebitele, že řada cestovních kanceláří nabízí své řešení často nevýhodné pro spotřebitele. Spotřebitelé musí trvat na voucheru v rámci zákona ,lex voucher‘,“ řekl Radiožurnálu Fröhlich.

Firmy mají podle Fröhlicha povinnost klienty o zájezdech informovat a mají na to zákonnou lhůtu dvou týdnů před odjezdem. V opačném případě se mohou zákazníci obrátit na živnostenský úřad, který na cestovní kanceláře dohlíží.

„Pokud už půjde o dohadování o výši případného storna například v situaci, kdy se zákazník rozhodne na dovolenou nejet. Kvůli tomu lze využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci,“ doporučuje Fröhlich s tím, že toto řešení je pro spotřebitele zcela zdarma.

Podle Fröhlicha drtivá většina spotřebitelů řeší, že zaplatili za zájezd, který se nekoná, nebo byli nuceni zaplatit za takový zájezd zálohu. V takovém případě se klienti mohou soudit, nebo věc řešit mimosoudně. „Obchodní inspekce ale nemůže podnikatele přinutit vracet peníze, nebo říkat klientům, že nemusí doplatit zbytek zájezdů,“ řekl už dříve Fröhlich serveru iROZHLAS.cz s tím, že obchodní inspekce může klientům pomoci v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.