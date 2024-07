Konec singletrailové sezóny v Jedovnicích. Kvůli popadaným stromům platí zákaz vstupu do lesa

Sezóna na cyklotrailech v Jedovnicích letos předčasně skončila už před začátkem letních prázdnin. Na stezky po bouřkách popadaly stromy a do lesa platí až do konce září zákaz vstupu. Obnova cyklotras po odtěžení dřeva bude stát víc než milion korun. Společnost, která se o ně stará, ale kromě cyklistů přišla i o zdroj příjmů. Jedovnice 23:35 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli popadaným stromům po bouřkách je vydaný zákaz vstupu do lesa mezi Křtinami a Jedovnicemi | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

„Cesta až do Křtin byla docela sjízdná, ale ten les nad Jedovnicemi… kilometrový úsek trval hodinu a půl to nějak zdolat. Museli jsme úplně mimo stezky přenášet kolo,“ vzpomíná Radka Peňázová na vyjížďku do lesa u Jedovnic hned po bouřce na konci června.

Tehdy tam ještě neplatil zákaz vstupu. „Nadávala jsem celou dobu, že to byl hodně blbý nápad tam takhle po bouřce jezdit. Tolik popadaných stromů jsem ještě v životě neviděla. Určitě bych tam už znovu nejela, i kdyby tam žádný zákaz nebyl,“ dodává cyklistka.

S Petrem Vaňkem ze společnosti Singletrail Moravský kras, která okruhy v Jedovnicích provozuje, nahlížíme na jednu ze stezek, která je hned za páskou a cedulemi zákaz vstupu. Leží na ní vzrostlé stromy, které vypadají naprosto zdravé, jen jsou vyvrácené.

„V některých místech jsou i vývraty, kdy kolem kmene stromu jsou vyrvané tři metry na každou stranu, takže ten trail tam vlastně není. Jestli tam zůstane díra, my tam ten materiál musíme odněkud navozit, protože z lesa ho brát nemůžeme.“

Bez tržeb a motivace

Když chybí cyklisté, nejsou tržby ani v půjčovně kol a bistru. „Řekli jsme si, že občerstvení zkusíme nechat otevřené 14 dní a potom se rozhodneme. Zatím to vypadá tak, že to prostě zavřeme. Včera jsme měli tržbu 884 korun oproti 25-30 tisícům, které běžně míváme ve všední den o prázdninách. To prostě není motivující, abyste chodili každý den ráno rádi do práce,“ konstatuje trpce Vaněk.

Místo půjčování se teď kola prodávají. „Nejhorší na tom je, že my z výnosu půjčovny a trailovného hradíme údržbu a opravy trailů. A v letošním roce prakticky žádné peníze nevygenerujeme. Přitom budeme muset traily opravit po tom, co se stalo, ale nemáme na to žádné prostředky.“

Peníze z dotací i festivalu

Na obnovu poničených tras chce Petr Vaněk získat krajskou dotaci. Hlavně ale spoléhá na příspěvky uživatelů stezek a založil kvůli tomu i transparentní účet.

První víkend v září plánuje benefiční akci: „V kempu v Jedovnicích budeme dělat koncerty, sportovní cyklistické exhibice, vyjížďky, tombolu, dražbu, bazar, testování kol – takový festival a veškerý výtěžek z této akce se použije na opravu trailů.“

Do té doby se mohou cyklisté na jižní Moravě vypravit na traily do Sportparku v Boskovicích nebo na okruhy Trail of Life ve Tvarožné Lhotě v Bílých Karpatech. Přímo v Brně jsou v provozu stezky v Mariánském údolí.