Máte dobré vychování a smýšlíte ekologicky? V Kodani dostanete kávu zdarma

Benefity čekají na ty, kteří v dánské metropoli zvolí pro přepravu místo auta kolo nebo městskou hromadnou dopravu. Zapojit se mohou také například do sběru odpadků v městských parcích, píše britský server The Guardian. Jako odměnu dostanou kávu zdarma do vlastního kelímku, vychutnat si mohou také koktejl ve střešním baru nebo strávit čas v městském lyžařském areálu.

„Místo toho, aby byl cestovní ruch zátěží pro životní prostředí, musíme zajistit jeho pozitivní proměnu,“ řekl Mikkel Aarø-Hansen z turistického sdružení Wonderful Copenhagen. Dodal, že začlenění prvků takzvané zážitkové ekonomiky také podporuje pozitivní vztahy mezi turisty a místními.

CopenPay potrvá jako pilotní projekt do 11. srpna a teoreticky by se později mohl opakovat a rozšířit. V budoucnu by mohli být podobně odměňováni návštěvníci, kteří se do Kodaně dostanou vlakem místo letadla.