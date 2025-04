Pohledávka byla fiktivní, potvrdil odvolací soud. Bulovka nemusí platit 50 milionů korun za úklid

Odvolací senát Městského soudu v Praze potvrdil verdikt, podle kterého nemusí Fakultní nemocnice Bulovka uhradit padesátimilionovou pohledávku za úklid. Peníze po nemocnici požadovala firma Sparex assets přerovského podnikatele Petra Gremlicy, která těžko vymožitelné nároky od firem skupuje, a následně je právní cestou vymáhá. Podle soudu byl ale požadavek na zaplacení desítek milionů neopodstatněný, protože dluh nikdy neexistoval. Původní zpráva Praha 13:11 9. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bulovka opět uspěla u soudu ve sporu o padesátimilionovou pohledávku za úklid, kterou po nemocnici vymáhala firma Sparex Assets přerovského podnikatele Petra Gremlicy. Ta pohledávku získala od úklidové firmy Alfedus servis, která v nemocnici třináct let uklízela a aktuálně je v úpadku.

Kdo je Petr Gremlica Šéf firmy Sparex assets, přerovský podnikatel Petra Gremlica působil do roku 2002 v představenstvu firmy Corimex uprchlého zločince Radovana Krejčíře. Média připomínala spojení mezi oběma muži i v roce 2017, kdy podnikatel pomáhal Krejčířovu synovi Denisovi s pořízením domu v pražské Hostivaři. Gremlica pak podle otevřených zdrojů působí ve třech desítkách firem. Řada z nich je podle obchodního rejstříku předlužených nebo už přímo v likvidaci. Jiné, jako Sparex assets, ale fungují bez negativního záznamu.

„Rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje. Souhlasíme s tím, že pohledávka nikdy neexistovala a tudíž ji ani nebylo možné postoupit,“ potvrdil plně prvostupňový verdikt soudce Městského soudu v Praze Michael Nippert.

Jím vedený senát se ztotožnil s tím, že není jasné, jak firma k požadované částce vůbec došla, protože v účetnictví úklidové společnosti žádná taková položka neexistuje. Existenci pohledávky neprokázaly ani svědecké výpovědi – jednoho ze svědku dokonce prvostupňový soud označil za „bílého koně“, který měl nárok na miliony Gremlicově firmě pouze legitimizovat – či postupní smlouva, která byla podle soudu široce formulovaná.

Spor, který se táhl pět let a který mohl vyústit ve výrazný zásah do nemocničního rozpočtu, tak definitivně končí. Bulovka desítky milionů platit nemusí, což je podle jejího právníka Jindřicha Vodičky dobrá zpráva. „Od začátku jsme tvrdili, že šlo o neodůvodněný požadavek. Vnímáme to jako velké zadostiučinění,“ komentoval výsledek krátce po rozsudku s tím, že pohledávka byla od počátku nesmyslná.

Advokát firmy Lukáš Nezpěvák se nechtěl bezprostředně po vynesení rozsudku k případu vyjadřovat. Přislíbil později odpověď e-mailem.

O co ve sporu jde? O celém sporu, jeho počátcích i stanoviscích obou stran jsme podrobně psali ZDE.

Spor o 50 milionů

Gremlicova firma Sparex Assets získala spornou pohledávku v roce 2020 a hned ji začala po Bulovce vymáhat.

Ve svém nároku se opírala o tvrzení někdejšího majitele úklidové firmy Alexandra Rusevského, že je požadavek na vyplacení 50 milionů korun legitimní. Jak už dříve Rusevský popsal serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu, dluh měl vznikat postupně od roku 2014, kdy jeho úklidová firma přišla na to, že jí nemocnice platí za služby méně, než kolik by měla. Konkrétně jen za jeden ze tří prováděných úklidů.

Alfedus servis Na úklid certifikovaná firma Alfedus servis uklízela v Nemocnici Bulovka od roku 2006 na základě rámcové smlouvy, kterou zpřesnily čtyři následně podepsané dodatky. Pátý dodatek ke smlouvě byl nemocnicí vypracován, nikdy ale nebyl podepsán.

Alexandr Rusevský byl součástí firmy do srpna 2020, kdy byl z jejího vedení odvolán a nadále v ní už nefiguruje. Majitelem firmy se 10. srpna 2020 stala americká společnost Real Estate Iinternational LLC se sídlem v San Diegu.

Na konci srpna 2021 byl na firmu podán insolvenční návrh od faktoringové dceřinné společnosti ČSOB. Od té doby je firma v insolvenčním řízení.

Majitel se nejprve snažil dohodnout s bývalým vedením nemocnice, řediteli Andreou Vrbovskou a Františkem Novákem, kteří mu měli dát údajně za pravdu a souhlasili, že podepíší nový dodatek smlouvy, aby spolupráci narovnali.

K podpisu ale nakonec nedošlo, oba ředitelé byli zadrženi policií v rámci korupční kauzy zmanipulovaných veřejných zakázek a postupně ve dvou jejích větvích i odsouzeni.

To od začátku nahrávalo ve sporu současnému vedení nemocnice, které trvá na tom, že je třeba vycházet pouze z platné smlouvy. A ta ujednání o navýšení ceny neobsahuje. Údajná pohledávka je tak podle nemocnice fiktivní a převodní smlouvy účelové, což potvrdil i prvostupňový senát.

Kdyby Bulovka spor prohrála, znamenalo by to podle jejího vedení velký zásah do nemocničního rozpočtu, který by jen prohloubil přetrvávající finanční problémy. Jak už dříve upozornily server iROZHLAS.cz a Radiožurnál, dluhy nemocnice se pohybovaly v řádu stovek milionů a s jejich splacením se počítá nejdříve za dva roky.