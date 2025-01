Stačí stisknout tlačítko a pomoc je na cestě. Aplikaci Záchranka začne kromě okolí Česka využívat i Finsko

Vyrazíte si na dovolenou do Finska, vydáte se na túru kolem tamních jezer a najednou uklouznete a zlomíte si nohu. A co teď? Nejspíš si budete muset zavolat pomoc. To je nyní jednodušší, protože česká aplikace Záchranka, která usnadňuje nalezení volajícího, teď nově začala fungovat i ve Finsku. Společně s autory aplikace to v Praze oznámili velvyslanci Finska a Česka. Praha/Helsinky 10:17 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náhled české mobilní aplikace Záchranka, kterou kromě střední Evropy začalo používat i Finsko | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Všichni Češi jsou teď ve Finsku vítání, vtipkoval před hosty ve své rezidenci finský velvyslanec v Praze, Pasi Tuominen. Finsko se totiž stalo první zemí mimo střední Evropu, kde aplikace funguje. Doposud fungovala jen v Česku, Rakousku, Maďarsku a na slovenských horách.

„Pokud máte aplikaci záchranka, tak stačí stisknout aplikace záchranka a potvrdit, že chcete přivolat pomoc," popsala mluvčí Aplikace záchranka Maria Brindzáková

Dispečer je díky aplikaci schopen zjistit všechny potřebné informace, včetně vaší polohy s přesností do patnácti metrů. To může pomoci v situacích, když někdo třeba zakopne na procházce a zlomí si nohu.

„Pokud máte aplikaci Záchranka, tak stačí stisknout aplikace Záchranka a potvrdit, že chcete přivolat pomoc. Během pěti vteřin to následně ještě můžete volání zrušit. Na pozadí se ale už odesílá nouzová zpráva, kde je vaše poloha a veškeré informace, které máte uložené v profilu,“ popsala mluvčí Aplikace záchranka Maria Brindzáková, jak vše v praxi funguje.

Aplikace také zvolí správné číslo, na které volat a v některých zemích umožňuje také zdravotníkům předávat další údaje, ačkoliv ve Finsku podle autora aplikace Filip Maleňáka zatím ne.

„Finsko má svoji vlastní mobilní aplikaci. Nedávalo tedy smysl jí konkurovat. Fini ale zároveň nabízí externím aplikacím, aby se propojili na jejich rozhraní,“ říká Maleňák.

„Aktuálně připravujeme samostatnou aplikaci pro Bavorsko, jednáme velmi intenzivně s Rumunskem. Podobně, jako tomu je nyní ve Finsku, to znamená fungování aplikace v partnerství s jinou aplikací, aktuálně pracujeme na Itálii a Holandsku,“ dodává.

Finsko sice není pro Čechy hlavní turistická destinace, zas tak neoblíbené ale podle českého velvyslance v Helsinkách Adama Vojtěcha ale také není.

„Víme to na základě registrací přenocování v hotelech. Počet za minulý rok je v řádu desítek tisíc, někde kolem padesáti. Předpokládám ale, že těch lidí bude více,“ vylíčil Vojtěch.

Pohodlí při návštěvě Finska přitom nedávno rozšířilo ještě další propojení: přeshraniční eRecept. „Všichni pacienti, kteří dostanou eRecept českým lékařem, a jedou do Finska, si mohou vyzvednout svůj lék v lékárně tam,“ dodal Vojtěch.

Překvapivé se zatím může stát to, že je propojení jednostranné a Finům jejich finská aplikace v Česku zatím fungovat nebude.

Podle velvyslance Tuominena by se to ale snad brzy mělo změnit. Čechům, kteří se do Finska vydají, na závěr připomíná, aby kromě instalace aplikace nezapomněli také na cestovní pojištění.