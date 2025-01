Řecko vytváří aplikaci, která umožní omezit čas dětí na internetu. Část obyvatel se bojí cenzury

Řecká vláda je znepokojena tím, jak intenzivně nezletilí používají internet. Chce proto usnadnit rodičům nastavovat limity času stráveného na mobilech a tabletech. Vytvořila proto informační server i speciální aplikaci Kids Wallet. Část tamní společnosti se však obává příliš velkého přístupu vlády k informacím o dětech a cenzury. Atény 19:17 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školáci (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V rámci této kampaně je už spuštěný informační server s názvem Parco. Rodiče se na něm dozví, jak nastavit kontroly a jejich přesné fungování tak, aby měli činnost svých dětí pod kontrolou. Nejsou na něm žádné složité články, ale praktické videonávody.

To hlavní však teprve přijde, a to v březnu. Bude to aplikace s názvem Kids Wallet (v překladu dětská peněženka), která má být hlavním nástrojem pro omezování nadměrného užívání internetu. Dostupná bude jak pro operační systém iOS, tak Android.

Fungování aplikace

Aplikace vychází z existující řecké aplikace Wallet, která slouží jako online doklad, kterým je možné se prokazovat. Vedlejším účelem dětské verze této aplikace bude také prokazování věku. Její hlavní funkcí bude však monitoring a omezení.

Rodiče budou mít možnost skrz aplikaci nastavit, kolik času bude jejich dítě trávit na sociálních sítích. Čas strávený na sociálních sítích půjde nastavit na 1 až 4 hodiny. Zároveň budou mít průběžně přístup k tomu, co jejich dítě dělalo.

Názor veřejnosti

Podle serveru Euronews kampaň kritizují zejména lidé, kteří jsou proti vládním regulacím. Obávají se příliš velkého přístupu vlády k informacím o dětech a cenzury. Aplikace bude totiž obcházet jiné, existující metody, které uživatele chrání před sledováním. Vláda tak bude mít data, ke kterým by normálně neměla přístup.

Obecně jsou ale v Řecku digitalizační aplikace vítány. Odstartovala to covidová pandemie, kdy se podobných aplikací objevilo více. Řecko je známé svou byrokracií, kterou aplikace výrazně usnadňují.

Řecko není samo

Velký krok udělala minulý rok Austrálie, která jako první na světě zavedla kompletní zákaz sociálních sítí pro děti a dospívající do 16 let. Sociální sítě budou mít povinnost ověřovat věk uživatelů, a to pod hrozbou pokuty v přepočtu až 800 milionů korun. V Austrálii měl tento projekt podporu asi 77 procent obyvatel.

Trochu jiný přístup zvolilo například Finsko, kde se každou chvíli schválí zákon, který omezuje mobilní telefony ve školách. „Bojujeme o pozornost našich dětí,“ uvedl finský ministr školství Anders Adlercreutz v pořadu Interview Plus.