‚Paninko, vydíte, ten projekt by byl zbitečnej.‘ Instagramový Delniq ví nejlíp, jak se staví

Instagramový účet Delniq, který má 120 tisíc sledujících, založil kupodivu architekt. Lukáš Janout to bere jako způsob, jak „upustit páru“, která se v něm hromadí, když vidí nepovedené a odfláknuté výkony na stavbách.

Poslechněte si celý rozhovor

V rozhovoru mluví o tom, co všechno na stavbách viděl i co sám zkazil. A taky jak najít lidi, kteří svoji práci opravdu umí. „Řemeslníka bych negooglil,“ doporučuje. Je potřeba nasadit spolehlivější metody. Jaké? I pár rad v Bourání zazní.

Lukáš Janout je architekt úplně jiného založení než alter ego Delniq. Jeho studio projektuje především rodinné domy pro vyšší střední třídu a zakládá si na seriózním přístupu a kvalitě provedení. S Delniqem má ovšem i něco společného: komunikuje přes Instagram, ukazuje své stavby, dělí se o užitečné rady.

Co mu tahle sociální síť jako architektovi dává? „Je to výhoda – když vezmu klienty, kteří mě oslovují, jsou to lidi, kteří mě sledují mnoho let,“ říká. Může si tak vybírat zakázky a zájemci ho oslovují s tím, že chtějí dům přímo od něj. Kolik ho to stojí práce? A vyplatí se to?

Mluvili jsme i o tom, že architekt rodinných domů navazuje s klienty blízký vztah, někdy až nebezpečně. „Klient to chce řešit o víkendu a po večerech,“ popisuje architekt, který zažil i pocit vyhoření.

Delniq a Lukáš Janout, buran a architekt, společně ve studiu. Poslechněte si celý rozhovor.