Na český trh vstupuje nový řetězec s oblečením. Primark v příštích letech otevře v Praze obchod

Oděvní značka Primark otevře v příštích letech v centru Prahy svůj první obchod. Řetězec již podepsal nájemní smlouvu. Obchod bude podobné velikosti jako prodejny ve Velké Británii či Německu. Řekl to partner realitní poradenské společnosti Cushman & Wakefield Jan Kotrbáček. Na vstup značky na český trh upozornily v úterý Hospodářské noviny. Primark letos otevře obchod také ve slovinské metropoli Lublani a plánuje prodejnu také ve Varšavě. Praha 12:07 27. února 2019

„Letos se obchod neotevře, až v příštích letech. Prodejna bude stejně velká, jak to znají zákazníci ze zahraničí,“ uvedl pro Hospodářské noviny Kotrbáček. Podle něj existuje na českém trhu příležitost pro koncept Primarku. Ten je založen na prodeji módního zboží za velmi nízké ceny.

Kotrbáček také upozornil na to, že značka je úspěšná na všech trzích, na které vstoupila. Primark, který je mezi českými spotřebiteli velmi populární, nyní provozuje zhruba 370 obchodů v 11 zemích, mezi nimi i ve Velké Británii, Španělsku, Irsku, Německu či Francii.

Největší prodejna na Market Street v Manchesteru má 14 400 metrů čtverečních ve třech patrech. Značka nemá internetový obchod.

Konkurence na českém trhu s módou se v posledním roce zvýšila spolu se vstupem řady zahraničních internetových prodejců jako německé Zalando či About You. Mezi největší prodejce oděvů patří v České republice Lidl, Tesco Stores, H&M, C&A Moda, KiK, New Yorker či Takko.

Češi loni utratili v e-shopech s módou 24,5 miliardy korun, meziročně o 12 procent víc, odhaduje vyhledávač oblečení Glami.cz. Z hlediska prodejů vedou na internetu podle jeho průzkumu obchody Bonprix, Sportisimo, AboutYou, Zoot, E-obuv, H&M, Deichmann, Astratex, A3 Sport a Zara.