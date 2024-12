Jsou kýčovité a mnozí na ně nedají dopustit. ‚Ošklivé vánoční svetry‘ jsou už dlouho součástí svátků

Se Santou, se soby či pestrými světýlky, stačí si jen vybrat. Sezona vánočních svetrů je tady. A zatímco jedni je považují za skvělý doplněk sváteční garderóby, jiní v nich vidí ošklivé zlo, které je trnem v oku každému, kdo má jen špetku stylu a soudnosti. Praha 21:09 23. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fantazii se u vánočních svetrů meze nekladou a čím víc, tím líp (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Za „ošklivý vánoční svetr“ se dá považovat jakýkoliv zimní svetr obvykle v různých odstínech červené, bílé a zelené. Je často nevkusný a z pochybných materiálů a to nejdůležitější je, že na něm musí být minimálně jeden motiv inspirovaný Vánocemi, ať už to je sněhulák, sob nebo jmelí.

Fantazii se meze nekladou a čím víc, tím líp – extra se cení, když jsou tam třeba i přišité vánoční ozdoby nebo rolničky anebo dokonce pokud jsou v něm všitá skutečná blikající barevná vánoční světýlka.

Trend přišel ze Spojených států, označení „ošklivý vánoční svetr“, tedy „Ugly Christmas Sweater“, je tam přímo pojmem, dokonce se používá i jako zkratka „UCS“.

Jak uvádí server CNN, svetry s vánoční tematikou se začaly objevovat už v 50. letech 20. století – zřejmě jako znamení rostoucí komercializace vánočních svátků. Původní vánoční svetry ale nebyly ani zdaleka tak ošklivé, nevkusné či křiklavé, jako jsou ty dnešní. Tehdy se jim říkalo „Jingle Bell Sweaters“, tedy něco jako rolničkové svetry, a lidi je prý moc nekupovali.

Oblíbenost vánočních svetrů

Změnily to ale filmy a televize. Boom ulítlých vánočních svetrů přišel v 80. letech díky komediím jako Vánoční prázdniny s Chevym Chasem v hlavní roli. Tehdy se vánoční svetr stal sice nehezkým ale vlastně roztomilým způsobem, jak vyjádřit sváteční veselí. Nešlo o módu ani o styl, ale čistě o radost a zábavu – lidé si svetry začali pořizovat na vánoční večírky a pronikly i do domácností.

Redaktor Českého rozhlasu Jiří Klečka v „ošklivém vánočním svetru“ | Foto: Marie Starostová | Zdroj: Český rozhlas

80. léta přála všemožným nabubřelým a blýskavým oděvním experimentům, 90. léta to ale změnila a popularita vánočních svetrů na čas ochabla. Tehdy by si je oblékl „jen úplný trapák“.

Vzpomeňte na film Deník Bridget Jonesové z roku 2001 – Mark Darcy v podání Colina Firtha tam na rodinné oslavě přivítá Bridget Jonesovou, Renée Zellwegerovou, v nehezkém svetru s obří hlavou soba s rudým nosem, čímž ji naprosto znechutí. I tehdy ale ošklivý vánoční svetr splnil svou funkci – rozesmál a počátkem 21. století se trend zase vrátil.

Od té doby tedy popularita ošklivých vánočních svetrů zase roste a to všude ve světě. Ve Spojených státech se svetry staly novou sváteční tradicí, což třeba zachytil i netflixový seriál Emily v Paříži. Více či méně ujeté vánoční svetry začaly produkovat známé oděvní značky i návrháři.

V roce 2012 britská charita Save the Children spustila jako fundraisingovou akci „Christmas Jumper Day“, kdy nabádá lidi, aby se navlekli do co možná nejošklivějších svetrů. Návody a tipy, jak si udělat vlastní ošklivý vánoční svetr, najdete na sociálních sítích.