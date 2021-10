Velké obchody v Kalifornii budou muset mít pro děti genderově neutrální sekci s hračkami a drogerií

Ataman Alexej Kelin: Rusko se postupně a nezvratně vrací do období stalinismu, myslí si ataman

„To, co se teď děje v Rusku, je děs. Je to návrat do období stalinismu – postupně, ale nezvratně. Zatím je to autoritářský režim, který směřuje k totalitárnímu,“ řekl Plusu Alexej Kelin.