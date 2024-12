Když se ozvalo lupnutí, vyvedla třeťáky ven. Učitelka z Prahy zachránila děti před padajícím stropem

Učitelka Kateřina Laluhová měla na konci školního roku ve třídě 25 dětí. Když uslyšela praskání stropu, vyvedla je rychle ven. Sádrokartonový podhled se v místnosti záhy zřítil. Nikdo se díky její pohotové reakci nezranil. Za odvahu letos obdržela od prezidenta Petra Pavla státní vyznamenání. Server iROZHLAS.cz připomíná v seriálu hrdiny roku 2024. Hrdinové 2024 Praha 6:00 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Laluhová zachránila 25 dětí | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Učitelka Kateřina Laluhová dohlíží 27. června odpoledne na svých 25 třeťáčků. Je to pro všechny předposlední školní den. Žáci se už těší na vysvědčení a prázdniny.

Děti se po skončení hodiny pomalu řadí za sebe, protože budou ze třídy v podkroví odcházet do jídelny. Najednou ale učitelka slyší podivné praskání, následuje hlasité lupnutí. Reaguje pohotově. Děti rychle vyvádí ze třídy na chodbu.

„Pak se sesunul celý sádrokartonový podhled. Strop padal, zatímco paní učitelka odváděla děti pryč,“ popsal pro Seznam Zprávy ředitel školy Martin Březina.

„Skoro všechny děti utekly, pět jich ale zůstalo u stěny, takže prostor musely opustit přes trosky,“ dodal pro Právo.

Žádné z dětí naštěstí není zraněné. Všechny jsou ale vyděšené, učitelka je uklidňuje. „Pád stropu mohl způsobit fatální následky,“ podotýká mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Na základní škole v Horních Počernicích se v červnu zřítil strop | Zdroj: HZS hl. m. Prahy

Když se ředitel dozvídá, co se stalo, nechává evakuovat celou školu. Desítky dětí se svými pedagogy tak míří před budovu školy.

Na místo kromě hasičů přijíždějí i záchranáři, postarají se o učitelku a tři děti. „Šlo o akutní reakce na stres a drobné subjektivní nevolnosti,“ doplňuje mluvčí pražské záchranky Karel Kirs. Všem ale pomohou na místě, do nemocnice nakonec nikoho nevezou.

Poslední školní den si třeťáci přicházejí pro vysvědčení. Místo třídy v podkroví ho ale dostávají ve školní jídelně. Poničená učebna zůstala zavřená až do konce září.

Laluhová za svou pohotovou reakci dostala od hasičů medaili Za statečnost. Od prezidenta Petra Pavla pak obdržela 28. října na Pražském hradě státní vyznamenání, medaili Za hrdinství. Byla jednou z 56 letošních oceněných.

Za svou rychlou reakci, která zachránila školáky před zříceným stropem, obdržela medaili Za hrdinství také Kateřina Laluhová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Paní učitelka to má určitě stále v sobě. Je to zážitek na celý život. Ostatně všichni to máme v sobě. Kdo to neprožil, tak to nepochopí,“ podotkl ředitel Březina.

„Vyznamenání si rozhodně zaslouží. Jsme na ni pyšní,“ uvedl. A připomíná, že ona ani její žáci se už do učebny nevrátili. „Báli jsme se, aby to na někoho psychicky nedopadlo," uzavřel ředitel.

Případ vyšetřovala také policie, a to pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Nakonec jej ale odložila. „Znaleckým zkoumáním se nepodařila zjistit přesná příčina, která stála za pádem stropu, proto byl koncem listopadu případ odložen,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí pražských policistů Jan Rybanský.

Všech sedm příběhů ze série Hrdinové roku 2024 najdete zde. Vycházet budou postupně. Podobné odvážné činy jsme popsali již v roce 2023 a 2022.



