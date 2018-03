22. 4. 2011 |Igor Maňour, Věra Masopustová, Katarína Brezovská, Jan Richter, Jan Bumba |Zprávy z domova

ČSSD chce radikálně omezit náklady politických stran. Chystá zákon, podle kterého by se zavedl finanční strop na předvolební kampaně. V roce sněmovních voleb by mohly strany spotřebovat nejvýše 80 milionů korun, do kterých by se nezapočítávaly například platy zaměstnanců a pronájmy.