Moje kolekce pro Expo není výsměch, Japonci ji ocení, věří návrhář Černý známý oblečením pro olympioniky

Módní návrhář Jan Černý vytvořil uniformy pro český pavilon na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace. Inspiraci pro oblečení, ve kterém budou Češi v areálu půl roku pracovat, hledal třeba ve slavném filmu Vesničko má středisková. „Bohužel nebo bohudík je v naší kultuře zakořeněný nevkus. A mě baví s ním pracovat,“ říká pro Český rozhlas Plus Grand designér roku 2024. Ocenění získal za svou olympijskou kolekci, která zaujala světová média. Osobnost Plus Praha 20:21 11. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Černého kolekce pro letošní Expo spojuje české montérky a japonský workwear. Skládá se z bomberu, košile, trika, kalhot a zástěry. Pracovníci, kteří se budou podílet na chodu českého pavilonu, si ji obléknou už 13. dubna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý díl pořadu Osobnost Plus s návrhářem Janem Černým, který vytvořil kolekci pro český pavilon na Expo 2025

„Už se docela těším, až si vyrobím jednu verzi pro sebe. Je to taková vtipná konotace. My všichni tady v Evropě nosíme džíny. Japonci džíny skoro nenosí, nosí spíš plátěné workwearové kalhoty,“ vysvětluje návrhář, který stojí za značkou Jan Société.

„Vždycky ty věci pozoruju v souvislostech. Známe montérky Otíka z filmu Vesničko má středisková, anebo já svoje dědečky, když nám pomáhali na stavbě a tak dál. Ale když vezmete úplně to stejné oblečení, ideálně ještě trošku zašpiněné od barvy, a oblečete ho na cool hezkého kluka do Paříže na Fashion Week, dáte mu k tomu hezké brýle a boty, tak najednou vypadá výborně. To mi přijde hrozně vtipné,“ poukazuje.

„Neberu to jako výsměch,“ zdůrazňuje. „My Češi jsme známí takovým svým vkusem nevkusem: všechny ty outdoorové věci, které nosíme na společenské události. Jak konstantně netrefujeme správný dress code na všechny akce, na které chodíme. A právě v tom jsem hledal inspiraci. Bohužel nebo bohudík je v naší kultuře zakořeněný nevkus a mě s ním baví pracovat,“ přibližuje Černý.

Propojit kultury

Návrhář také zdůrazňuje, že české montérky mají mnoho společného s japonskou módou inspirovanou pracovním oblečením. Takzvaná pracovní móda je podle něj v Japonsku velké téma a českou kolekci na Expo tak budou Japonci vnímat jako propojení s vlastní kulturou.

Autor olympijské kolekce Černý je Grand designérem roku. Fotografka Jarcovjáková vstoupila do Síně slávy Číst článek

Podle Černého je zaujme i unisexový střih, který není na tělo, protože upnuté oblečení Japonci nenosí rádi.

„S kolekcí na olympiádu v Paříži (v roce 2024) to bylo podobně. Vždycky hledám propojení kultur: naší kultury nebo nekultury s kulturou země, kam jedeme,“ popisuje.

„Ne v režimu, že bychom se té druhé kultuře klaněli. Myslím, že často v sobě máme zakořeněné, že potřebujeme uspokojit tu zemi, kam jedeme, a hrozně se jim ukazujeme, jak jsme submisivní,“ míní.

To ale není jeho přístup. „Myslím si, že si máme za čím stát a že jako národ na to, jak jsme malí, jsme fakt šikovní. Ale určitě je podle mě dobré, když se tam najde něco, co je společný bod konverzace. Myslím si, že zrovna oblečení může v pavilonu navazovat super konverzace třeba mezi návštěvníky a zaměstnanci,“ doplňuje návrhář.

Vzbudit emoce

Černý loni navrhoval kolekci pro české olympioniky na hry v Paříži. Přestože mnoho lidí z Česka toto oblečení kritizovalo, zahraniční média kolekci chválila.

26:26 Vycházely o mně diskreditační články. Ukázal jsem módu sportu jinak, říká návrhář olympijské kolekce Číst článek

Některé servery dokonce zařadily českou kolekci mezi nejlepší tři z celého světa, Černý také poskytl rozhovor o kolekci pro časopis Time. V Česku za ni byl Černý nakonec oceněn jako Grand Designér roku 2024.

„Jsem hrozně rád, že to vzbudilo emoce. Podle mě dobrý design tohle udělat má. Myslím, že nejhorší by bylo, kdyby se všichni usmáli a řekli, že to teda je asi hezké a to je všechno,“ myslí si český návrhář, který absolvoval univerzitu ve Zlíně a stáž ve firmě Louis Vuitton.

„Ohledně olympijské kolekce jsme se o tom bavili s Jiřím Kejvalem, předsedou olympijského výboru. Zadání nebylo ‚pojďme uspokojit všechny‘. V Česku to stejně nejde. Zadání bylo, ať záříme ve světě na těch pár sekund v přenosu, ať si nás všimnou nejenom kvůli sportu, ve kterém jsme taky výborní na to, jak jsme malí. Ať si nás všimnou i kvůli něčemu jinému, což se stalo. Víc už se to snad ani stát nemohlo,“ těší návrháře.

Jaké zadání dostal návrhář Jan Černý pro kolekci na EXPO 2025? A v čem se liší česká kolekce od ostatních států? Poslechněte si záznam pořadu Osobnost Plus v úvodu článku.