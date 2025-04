Na běžný nájem bych po odchodu z dětského domova neměla. Startovací byt je šance, říká Šárka

Šárka a Filip vyrůstali oba v dětském domově. Současná studentka speciální pedagogiky pochází z Kašperských Hor, pracovník IT je z Ústecka. Oběma je 24 let a potkali se jako spolubydlící v pražském startovacím bytě organizace Dejme dětem šanci. Tréninkové bydlení je podle nich ta nejlepší varianta, jak vykročit z dětského domova do samostatného života. Zásadní pro ně je, že mají nájemné nižší než to tržní. Dobrý den Radiožurnálu Praha 7:00 10. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filip a Klára jsou jedni z obyvatel startovacího bytu | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem si Prahu vybrala kvůli studiu a už jsem tady zůstala,“ vysvětluje v kuchyni startovacího bytu 4+1 dlouhovláska Šárka, která studuje na vysoké škole speciální pedagogiku. Vyzkoušela si i různé brigády. Hlídala děti a dvě léta pracovala v zahraničí jako delegátka cestovní kanceláře. „Cestování je moje záliba, důkaz je můj kufr tady na skříni,“ usmívá se ve svém pokoji, který popisuje jako malý, tmavý a útulný.

Protože je studentka, platí za něj organizaci Dejme dětem šanci nájemné tři tisíce korun měsíčně. Kdyby už pracovala a neměla status studenta, částka by byla o dva tisíce vyšší.

Mámu jsem viděla jednou v životě

„V současné době bych si tržní nájemné určitě nemohla dovolit, to vůbec nepřichází v úvahu,“ hodnotí 24letá Šárka. Z nefungující a sociálně slabé rodiny putovala do dětského domova na Šumavě ve 14 měsících.

Do adopce nebo pěstounské péče se nedostala kvůli přístupu matky. „Bohužel. Pokud se dítě nachází v ústavní péči a rodiče ho jednou za rok zkontaktují, tak tím ztrácí možnost na jakoukoliv jinou péči. A naše máma mně bohužel posílala každý rok poštou pohled, kde mě pozdravila a tím to všechno zničila,“ vysvětluje studentka, která svou matku viděla jen jednou v životě. Šárka říká, že dětský domov je to nejlepší, co ji potkalo.

Interiér startovacího bytu organizce Dejme dětem šanci | Foto: Veronika Hlaváčová | Zdroj: Český rozhlas

Ve startovacím bytě v pražské Libuši bydlí celkem čtyři mladí lidé, kteří si prošli dětským domovem. 24letý Filip už pracuje v IT oblasti. „Informační technologie byl můj sen. Teď jsem na pozici administrátora, dělám v bankovním sektoru. Jsem moc rád, že jsem se do téhle oblasti dostal.“

V pokoji má Filip oblíbené šachy, knížky v angličtině a nejrůznější technická zařízení. „Sbírám veškerou techniku. Dnes ráno jsem si koupil DVD mechaniku, i když už se moc nepoužívá. Na tyhle věci si potrpím. Vlastně si tím kompenzuji to dětství v dětském domově. Nemohl jsem říct rodičům, aby mi něco koupili,“ říká Filip a dodává, že díky nízkému nájmu ve startovacím bytě si teď může našetřit na věci, které mu dělají velkou radost.

‚Táto‘ říkám podporovateli

V dětském domově v Ústí nad Labem byl Filip od 5 do 22 let. Důvodem byly finanční problémy v rodině. S matkou je občas v kontaktu. Otce nikdy osobně nepotkal.

„Matku znám, otce jsem v životě neviděl, ale bydlí kousek tady ode mě, napsal mi minulý rok,“ popisuje Filip, který ale říká „táto“ podporovateli, kterého zná od jedenácti let a který si ho bral třeba na víkendy v rámci hostitelské péče. „Tenhle můj táta už má dnes rodinu, dvě malé děti, tak se vidíme méně. Ale třeba tady mám jeho fotku, mám ho opravdu moc rád,“ ukazuje Filip společný snímek v rámečku nad postelí. Filip je v kontaktu také se svým bratrem.

Kdy Šárka a Filip ze startovacího bytu odejdou, není ještě definitivně jasné. „Je to na dohodě s nadací na základě toho, kdy se ten člověk stabilizuje a je schopný vydělávat,“ upřesňuje Šárka. Do bytu se dostala potom, co její dětský domov na Šumavě navázal s organizací Dejme dětem šanci spolupráci.

„Společně si všechno zařizujeme. Tedy kromě jídla, to si nakupuje každý zvlášť. S uklízením to je tak, jak má kdo čas. Někteří spolubydlící dělají noční nebo jsou pryč o víkendu. Je to o spolupráci, fakt parádní start. Mám to tady moc rád.“ uzavírá povídání ve startovacím 4+1 Filip.

