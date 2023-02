V Polsku slaví Tlustý čtvrtek, kdy je dovolené sníst všechno sladké. Zkonzumují až 100 milionů koblih

Sníst všechno, co je sladké, než nastane předvelikonoční půst. Tak by se dal krátce popsat Tlustý čtvrtek – jeden z nejoblíbenějších svátků v Polsku. Letos připadl právě na 16. únor. Tou nejznámější dobrotou se během staletí stal pączek, nebo chcete-li kobliha. Poláci jich na Tlustý čtvrtek snědí kolem 100 milionů. Varšava 12:24 16. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Várka povidlových ještě bez oříšků | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Dnes tu není k hnutí. Máme tady 2000 koblih,“ vypráví zpravodajce Radiožurnálu mezi vyskládanými přepravkami manažerka jedné z provozoven cukrárny a kavárny Blikle Monika Zaborowská. „Máme různé druhy - s ovocnou náplní, s povidly, s karamelem, staropolské nebo s maskarpone s černým rybízem. To je naše letošní novinka.“

Pączki připomínají na první pohled naše koblihy – velikostí i tvarem. Ale přeci jen se v něčem liší.

„My dodržujeme tradiční starou recepturu. Nezměnili jsme ji už 150 let. Základem je dobré droždí, smažíme je na sádle a plníme různými náplněmi. Tradiční je džem z listů růže. Na vrchu si můžete všimnout polevy. Taky je sypeme moučkovým cukrem, ale tradiční je cukrová poleva, protože pak se dá kobliha ještě zdobit,“ popisuje Monika Zaborowská.

Na pultu je vyskládaných hned několik táců, přitom na každém je jiný druh. Úplně vlevo jsou koblihy plněné růžovým džemem, glazované cukrovou polevou a sypané pomerančovou kůrou. Vedle akorát jedna z pekařek doplňuje povidlové s oříšky. Pak jsou jahodové sypané cukrem a o dva kroky doprava letošní novinka - pączka s maskarpone a černým rybízem sypaná sušenými květy.

Vypadají opravdu lákavě, je těžké odolat. Ale sníst jednu, máte pocit, že se zásobíte cukrem nejméně na týden.

„Lidi si koblihy hodně kupují domů, protože Tlustý čtvrtek je také o setkávání s rodinou, s blízkými. Je to náš národní svátek. Ten den všichni chodí do pekáren a kaváren a kupují koblihy. Oni je tedy kupují i jindy, ale tento den je to skoro povinnost. A protože je to svátek, tak všichni svoje kavárny a pekárny zdobíme. Hezky se na to oblékáme a užíváme si to,“ dodává Monika Zaborowská.

Zásoby mizí opravdu rychle. U kasy se chvílemi tvoří fronta, i když výjimečně obsluhují hned tři pracovníci.

Krabičku si bere domů i mladá zákaznice Kasia: „Jasně že mám ráda tlustý čtvrtek. To je nejlepší den v roce, protože je dovolené sníst všechno. Taky říkáme, že čím víc koblih sníme, tím víc štěstí v roce budeme mít. Tak jsem koupila čtyři koblihy. Všechny s růžovou náplní.“

A aby zpravodajka Radiožurnálu věděla, o čem mluví, dostává kávu a na ochutnávku koblihu s povidly. Pączki jsou opravdu bohatě plněné. Stačí jedno kousnutí a je vděčná za ubrousek. Ale jsou výborné.

