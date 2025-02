Doprovod může mít zásadní vliv. Stres dokáže porod spolehlivě zastavit, říká porodník

Štěpán Opluštil je porodníkem v trutnovské nemocnici, loni byl vybrán mezi čtrnáct finalistů soutěže Anděl mezi zdravotníky. Přiznává, že i po deseti letech praxe, je to pokaždé svátek, když drží čerstvě narozené miminko v ruce. „Je to neopakovatelný okamžik. Když je člověk svědkem bezprostřední radosti, je to věc, která s ním zamává. Když vidí rodiče, jak třímají potomka první sekundy, jejich radost, jak se říká – radost daná, dvakrát daná." Host Lucie Výborné Praha 14:49 22. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Říká se, že dnešní rodičky třeba i ze stresu z toho, že porod nezvládnou, přemlouvají porodníky, aby jim umožnil rodit císařským řezem. Je to pravda, vidíte to u vás?

Je to pravda. Zrovna když jsem v pondělí sloužil, mi kolegové volali asi v jednu hodinu v noci, paní už to chtěla vzdávat. Přemluvili jsme ji, dobře to dopadlo, jak se říká, porodila spodem.

Jsou porodníci, kteří říkají, že by si to žena měla vybrat a že by ji do toho porodník neměl nutit. Je to nejčastější operace na světě, ale pořád je to otevřené břicho. Porodit spodem, byť s větším poraněním, je za mě vždycky lepší než porodit císařským řezem, protože i to se může zkomplikovat.

Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že porodnictví je z poloviny psychologie. Jsme zpátky u toho, jak přemluvit rodičku, že to zvládne.

Přesně tak. V pondělí to bylo zářným příkladem. Když jsem tam přišel, paní říkala: „Už mi ho udělejte!“ Věděl jsem, že to jde, ale samozřejmě bojuje rodička. Paní měla u porodu jednoho z nejlepších partnerů, ten rozesmával nás, dodával energii té paní, a když jsme opravdu viděli, že to jde, paní jsme uklidnili, kousla se a porodila krásně.

„Mívám pocit, že ženy přichází s pocitem, že jsme tam v zákopu a budeme s nimi bojovat.“

Ta psychologie se týká jenom rodiček, nebo musíte „zpracovávat“ ještě širší okolí?

Okolí, doprovod u porodu, může mít zásadní vliv – ať už pozitivní, nebo negativní. Víme, že stres dokáže porod spolehlivě zastavit. Pokud tam někdo šíří negativní energii, může se šířit i na porodníky, ale ten musí být trošku imunní a zároveň se snažit s nimi vyjít. Protože pokud tam nevládne pohoda, je to dost velký kámen úrazu.

Mají rodičky předsudky? S jakými předsudky se nejvíc potýkáte?

V dnešní době mi několikrát přijde skoro až líto, mívám pocit, že ženy přichází s pocitem, že jsme tam v zákopu a budeme s nimi bojovat. Přichází s porodními plány a spíš se diví, že porodní plány mít nemusí.

Ale obecně platí: do porodu, který běží, se nezasahuje. Ale když neběží, musíme se s rodičkou bavit, co s tím budeme dělat. Můžeme jí to doporučit a ona řekne: „ano“ nebo „chci nějaký čas“. A pak jsou takové, které řeknou: „Já nechci vůbec nic, nechte mě být.“

Říká se, že nejlepší je počít mezi 25. až 30. rokem, kdy se protínají fyzické i mentální schopnosti, regenerace je na skvělé úrovni. Kolik let mají prvorodičky u vás?

Věk už je kolem 30 let. Sice vzrůstá mentální a ekonomická připravenost, klesá ta fyzická, ale to je trend, který je bohužel asi nezvratitelný.

Máte pochopení, když přijde třeba 44letá prvorodička?

Těch případů jsou jednotky, ale samozřejmě může to tak být. Jsou ženy, které chtějí nejenom otce, ale chtějí i nějakého partnera. A pokud si nejsou jisty a najdou ho ve čtyřiceti letech, nikdo nemá právo soudit, jestli ta žena už se na to měla, jak se říká, vyprdnout nebo na to nemá právo... Ale samozřejmě může být mnohem lepší matkou než ta dvacetiletá.

Znamená to ve vašem případě extrémní péči?

Je tam zřejmé, že fyzické síly klesají, mohou mít nějaké neduhy už před těhotenstvím, je vidět, že zátěž pro organismus, čím starší je, je statisticky větší.

Moji známí se teď, jakkoli je to relativně mladý pár, potýkali s nějakým hlubším testováním. A když jim řekli, jaké miminko může mít do budoucna defekty, ve smyslu kolikaprocentní je šance, že se stane toto, toto či toto... Říkala jsem si, jestli to není demotivující pro tu prvorodičku, něco takového vědět. I když není úplně stará.

Je tam samozřejmě přírodní nespravedlnost. Tím, že vajíčka se zakládají už v děloze a zůstávají tam celý život ženy, rizika nejznámějších syndromů jsou v řádu jedna ku tisícům ve dvaceti letech. Tak už jen z toho hlediska věku jsou ve čtyřiceti jedna ku desítkám až stovkám.

Další podrobné testování a screeningy, může to být demotivující, ale naštěstí medicína v dnešní době umožňuje testování na takové úrovni a s takovou jistotou, že ženě můžeme dát informaci – rizika nebudou stoprocentní, ale budou na 99,9 – ona se pak může rozhodnout, co přijme.

Může porodník ze sálu vykázat doprovod? Jaký má názor na domácí porody? A jak to vypadá s demografickou křivkou? Poslechněte si celý rozhovor.