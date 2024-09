Regulace domácích porodů? ‚Je nutné vyjít z šedé zóny,‘ shodují se lékař a porodní asistentka

Podle Ústavního soudu (ÚS) smí vést porodní asistentky domácí porody. „Byl bych raději, kdyby všechny ženy rodily v porodnici, ale respektuji, že je to jejich rozhodnutí,“ říká pro Český rozhlas Plus přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a senátor Ondřej Šimetka (ODS). Připomíná, že ÚS řekl, že domácí porody potřebují nová pravidla. S čímž souhlasí i prezidentka Unie porodních asistentek Magdaléna Ezrová. Pro a proti Praha 23:40 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Porody doma musí vyjít z šedé zóny, tvrdí lékař i porodní asistentka (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock | ©

Vítáte rozhodnutí Ústavního soudu? Porodní asistentky podle něj mohou vést domácí porody. Co říkáte na dovětek, že nejde o zdravotní péči?

Magdaléna Ezrová: My jsme to hodně řešili s našimi právničkami z Ligy lidských práv a dospěli jsme k názoru, že se jedná o neregulovanou zdravotní péči. Protože my jako zdravotnice ji poskytujeme, ale podle zákona se nejedná o zdravotní péči. Stát tím říká, že nemůže garantovat kvalitu této péče a nevztahují se na ni legislativní vyhlášky.

Ondřej Šimetka: Na úvod bych řekl, že bych byl jakožto lékař asi raději, kdyby všechny ženy rodily v porodnici. Na druhou stranu respektuji skupinku žen, které si to nepřejí a chtějí rodit doma a pro které to čistě teoreticky v některých případech skutečně bezpečná varianta být může.

To, co já na nálezu Ústavního soudu vítám, je to, že soud jasně řekl, že současná právní úprava v Česku je nepřehledná, chaotická a nepředvídatelná a něco takového by v právním státě existovat nemělo. Soud vyzval zákonodárce k tomu, aby situaci napravili. Pojmenoval absurditu situace, kdy jsou porodní asistentky vystaveny pokutám až milion korun.

Porody doma stále probíhaly, ale výrazně méně bezpečně, protože přítomný zdravotník i doma stále výrazně snižuje riziko. Takže snahy to zakazovat vedou paradoxně k vyššímu riziku.

Vzdělávání porodních asistentek

Máte už představu, co by se mělo v zákoně zpřesnit?

Ezrová: Jednou z variant je vytvořit úplně nový zákon o porodní asistenci a celou praxi upravit v něm. Je to i otázka vyhlášek nebo zákona o zdravotních pojišťovnách. Tam je potřeba umožnit pracovat porodním asistentkám bez indikace lékaře.

Je tedy možné udělat dílčí změny. Ale podle mě by stálo za to se podívat na to, jestli by nemohl vzniknout celý nový zákon.

Ondřej Šimetka: Změn se dá udělat celá řada. Zákonodárci si musí říct, jak to chtějí. Jisté je, že tuto situaci nemůžeme dál ignorovat a nechávat to v šedé zóně. Musíme vzít na vědomí, že domácí porody tady byly, jsou a budou. A měli bychom stanovit podmínky, aby byl domácí porod bezpečný.

Jedna z nutných podmínek podle mě je zajištění registrace porodních asistentek a jejich kontinuální vzdělávání. Protože dnes mohou jít porodní asistentky k porodu, aniž bychom viděli, jaké mají vzdělání kromě vystudované vysoké školy. Nemáme například nastavené podmínky, kolik musí mít let praxe v porodnici.

Rozhodnutí ženy

Nebylo by lepší, aby všechny ženy rodily v porodnici, jak řekl na začátku pan Šimetka?

Ezrová: To je z mého pohledu otázka na ty ženy. Žena si může vybrat, kde přivede své dítě na svět. A jak i docent Šimetka říkal, ne všechny ženy chtějí přivést své dítě na svět v porodnici.

A od toho bych dál odvíjela to, jak jim můžeme zajistit bezpečnou péči. Jedním z kroků je právě přítomnost porodní asistentky u porodu doma. Anebo vznik porodních domů a porodních center. Ze zahraničních výzkumů vychází pro nízkorizikové prvorodičky jako to nejlepší místo k porodu. Jenže v Česku neexistují.

Šimetka: No, byl bych rád, ale souhlasím s paní Ezrovou v tom, že o tom skutečně rozhodují ty ženy. A existuje, byť je to velmi malá skupina žen, která prostě v porodnici rodit nikdy nebude a samy si tu situaci vyhodnotí, že je to pro ně bezpečná volba.

Když se podíváme do států kolem nás, tak situace je všude podobná. V Rakousku je domácích porodů přibližně jedno a půl až dvě procenta, v Německu přibližně jedno procento. Tak to prostě je. Státy kolem nás se s touto situací snaží nějak vyrovnat a mají nastavena jasná pravidla tak, aby tyto porody byly bezpečné. To musíme udělat i my.

Mohou být porody doma bezpečné, jak ukazují data ze zahraničí? Jak se mění přístup porodnic k rodičkám? Poslechněte si celý pořad Pro a proti, kde debatují Magdaléna Ezrová a Ondřej Šimetka, audio je v úvodu článku. Moderuje Lukáš Matoška.