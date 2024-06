Modré světlo před spaním mozek probouzí. Červené brýle pomáhají udržení biologických hodin

„Modré světlo překvapivě najdeme úplně všude i v denním světle. Pro nás je i to modré světlo důležité,“ říká Markéta Janíková z Lékařské fakulty Ostravské univerzity a zároveň má v ruce přístroj, kterým dokáže svá slova na dvou různých žárovkách.

„V ruce držím spektrofotometr, který určuje spektrum toho světla. Takže si můžeme změřit bílou LED žárovku a uvidíme, že je tam je minimum červeného světla, ale je tam obrovsky zastoupené to modré světlo,“ popisuje rozdíly mezi teple a studeně svítící žárovkou:

„Když se podíváme na to teplou žárovku, tak najednou se nám ta modrá strašně zmenší, ale vyleze nám červená, která dává teplo tomu světlu,“ vypráví.

Právě takové světlo je důležité pro klidný spánek a usínání. Protože naše vnitřní hodiny fungují podle světla a jak doplňuje Klára Jarešová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, to studené modré, nás od spánku spíše odrazuje.

„Modrá složka světla nás nutí k tomu, ať jsme aktivní. Je to spojené s naším cirkadiálním rytmem, takže s vnitřními hodinami, které máme v těle. Přes den je pro nás samozřejmě žádoucí se vystavovat i právě modrému světlu, ať jsme aktivní, ale když jdeme spát, tak to pro nás žádoucí není. V ten moment totiž mateme mozek, který si říká, proč se po nás chce, ať jsme vzhůru, když máme spát.“

Červené brýle

Dříve to lidé moc řešit nemuseli, řídili se východem a západem slunce, protože další zdroje světla byly minimální. Dnes bychom ale na naše vnitřní hodiny měli myslet také.

„Můžeme se řídit denním světlem, co vidíme venku, přes den, když vidíme světlo, se západem slunce můžeme začít blokovat modré světlo pomocí oranžových žárovek a když už je tma, je organismus připraven na spaní. Když se budeme řídit tím, co je venku, tak hodinu, dvě před tím než jdeme spát, vypneme všechny zařízení, třeba ty LEDky, které nám vyřazují to modré světlo a půjdeme spát,“ popisuje Jarešová.

To se ale ne vždycky daří. Večer se díváme na televizi, svítíme LED žárovkami a častokrát dlouho do noci pracujeme na počítači nebo mobilu a to je problém. Po změření světla z mobilu můžeme vidět, že tam jsou zastoupeny zelená, modrá a červená. Ale když to srovnáme s předchozími žárovkami, tak všechny barvy mají stejnou velikost.

Je to proto, že displeje se skládají jen z červené, zelené, modré, proto je to tak krásně rozdělené, kdežto ty světla, podle toho, jakou máme žárovku, tak nám vydávají určité spektrum podle toho, jak nám svítí.

U žárovky je to jednoduché, tu studenější budeme používat ráno, aby nás nabudila, teplejší si dáme večer před spaním, třeba při čtení, ale s mobilem je to složitější.

„Jsou různé vychytávky. Většina mobilů má funkci nebo i displejů, takzvaného nočního režimu, kdy obrazovka zežloutne. Já tady mám zapnutý noční režim a když to změřím, tak té modré je tam si desetina, ani ne.“ říká Jarešová.

Ale nejlepší je používat speciální červené brýle, které blokují modré světlo. Změříme je, klidně i tady na tu studenou bílou. Pokud dáme červené brýle pod studenou žárovku, tak je na spektrometru vidět, že tam není žádná modrá barva.

Když s člověk brýle nasadí, tak jeho oči pocítí velkou úlevu, protože pořád dobře vidí, ale vůbec je nenamáhá. Speciální červenou fólií pak můžeme na noc přelepit také zářivé LED diody na modemech a budících.