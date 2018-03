12. 12. 2010 |Zuzana Kopuletá, Katarína Brezovská |Zprávy z domova

Do České republiky dorazilo v sobotu Betlémské světlo. Přivezli je do Brna vlakem skauti z Vídně. Dnes je předají do rukou brněnského biskupa a příští sobotu pak plamínek symbolizující vánoční pohodu a klid rozvezou do dalších míst.