9. 9. 2015 |Veronika Sedláčková |Člověk

Britští odborníci na výzkum spánku doporučují, aby školákům ve věku nad deset let začínalo vyučování nejméně o hodinu později než dosud, tedy v deset. Líp by to prý vyhovovalo biologickému rytmu adolescentů, kteří chodí do postele později než žáci nižších ročníků. Podle expertů z Oxfordu tak denně kvůli rannímu vstávání do školy ztrácejí cenné hodiny spánku.