Z pandemie jsme se nepoučili, jen jsme ji vytěsnili. Nový virus přijde, míní biochemik

Trnka, který je proděkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, však upozorňuje, že koronavirus se může s podobnou mohutností jako před několika lety rozvinout znovu. Vysoké počty těžce nemocných by pak měly především státy, kde proočkovanost není zdaleka tak velká jako v Evropě.

Trnka by proto dál doporučil pravidelné dávky očkování, a to především lidem, kteří jsou v riziku. Mezi ty spadají typicky starší lidé a osoby se sníženou imunitou. Podle Trnky se však můžou nechat očkovat i lidé, kteří jednoduše nechtějí onemocnět.

„Pravděpodobně bych doporučil počkat spíše až na podzim nebo na konec léta, aby byli lidé připraveni na sezonu respiračních onemocnění. Je totiž vyšší pravděpodobnost, že nějaká epidemie typu chřipkové epidemie přijde s covidem, a je pravděpodobnější, že to nastane v podzimních zimních měsících tak, jak je to u ostatních respiračních onemocnění,“ říká.

S dalšími vědeckými studiemi, které se postupně objevují, se ukazuje, že koronavirus oslabuje imunitní systém.

„Onemocnění covidem vede opravdu k poměrně zásadnímu oslabení a k poškození imunitního systému, které může trvat dlouho. Je to teď jedna z hlavních hypotéz, které vysvětlují to, že po covidu je například spousta infekcí streptokoky. A jedna z vedoucích hypotéz tuto chvíli je, že právě covid části imunitního systému vyčerpá svojí vlastní infekcí, což potom vede k větší prostupnosti jiné infekce,“ vysvětluje Trnka.

Imunita společnosti proti covidu je tak v současnosti mnohem vyšší než na začátku pandemie. Podle Trnky lze však z některých studií zjistit, že imunita proti jiným onemocněním je nejspíš nižší.

Nulové poučení z pandemie

„Představme si, že by se v Česku objevil nový virus, což se může stát. Já si říkám, na jaké úrovni jsou v tuto chvíli systémy, procesy a postupy vlády a hygienických stanic. Jak rychle bychom na to dokázali zareagovat? Když se podíváme na to, jakým způsobem se posunul třeba systém hygienických stanic, myslím si, že se neposouvá nikam,“ míní Trnka.

Podle něj se tak vláda ani společnost z pandemie nepoučila, pouze ji vytěsnila.

„Stalo se něco, lidem vypadly dva tři roky života, spousta lidí umřelo a nic se nezměnilo. To vidím jako obrovský problém. Naopak bych si dokázal představit, že vláda řekne: toto je naše priorita. Měla by to být priorita, protože nový virus přijde. Ano, je to jenom otázka času. Prostě přijde,“ říká Trnka.

Přestože je nepravděpodobné, že by následující epidemii zavinil opět druh koronaviru, podle Trnky může přijít nová varianta chřipky nebo některé tropické typy virů, které se šíří s globálním oteplováním do severnějších šířek.

Přesto je podle Trnky efektivita případného zásahu na úrovni před pandemií. „Myslím si, že potřebujeme mít především lidi, kteří mají data a kteří jsou schopni namodelovat různé situace a na základě nich rozhodovat,“ shrnuje.

