Končí izolace po pozitivním testu na covid. ‚Stále bychom nemocní neměli chodit mezi lidi,‘ říká lékař

Od čtvrtka nebude povinná sedmidenní izolace po pozitivním testu na covid-19. Před třemi lety ministerstvo zdravotnictví zavedlo vyhlášku, která tuto povinnost nařizovala, ta ale končí. Izolaci budou moct lékaři nařídit jen ze závazných důvodů. „Pokud zůstanu doma a nepotřebuji neschopenku, tak nemusím svého lékaře informovat,“ řekl Radiožurnálu Cyril Mucha ze Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Rozhovor Praha 11:40 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všichni, kdo se potkali s nakaženým, byli pravděpodobně nakaženi, protože neměli protilátky. To se za tři roky změnilo (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdybychom si měli dát praktický příklad: nebude mi dobře, udělám si domácí test, který ukáže, že jsem covid pozitivní. Co mám dělat? Jaké mám nové povinnosti?

Povinnosti mám stejné, jako jsem měl doteď. Jedná se o infekční onemocnění, kterým mohu nakazit své okolí a můžu i sám sobě způsobit komplikace.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S covidem postupujte jako s běžnou virózou, radí lékař. Pokud se objeví běžná mutace, epidemie nehrozí, říká lékař Mucha

První, co bych měl udělat, je zalehnout do postele a izolovat se od ostatních bez ohledu na vyhlášky a nařízení.

Pokud je člověk nemocný, tak by neměl chodit mezi lidi. Měl bych se podívat do své občanky a do svého chorobopisu, jestli trpím závažnými nemocemi. Zjistit, jestli nejsem zvýšeně ohrožený nebo neberu léky, které snižují imunitu, a dle toho rozhodnout.

Pokud zůstanu doma a nepotřebuji neschopenku, tak nutně nemusím svého lékaře informovat a stačí, když doma pár dní stonám. Záleží na tom, jak se choroba vyvíjí. Zda dostanu vysoké horečky, větší kašel nebo se mi hůře dýchá, tak v tom okamžiku musím svého lékaře informovat a po dohodě s ním se k němu dostavit.

Jestliže nic takového neproběhne, tak vyležím virózu jako každou jinou, protože covid-19 neboli infekce virem SARS-CoV-2 je viróza, kterou tady tisíce let lidstvo zná. Velký nárůst byl kvůli tomu, že to byl nový virus, se kterým se do té doby populace nesetkala.

„Stejně jako u jiných onemocněních bych se přimlouval za to, aby nechodili na akce, kde bude v uzavřeném prostoru mnoho lidí, protože je větší pravděpodobnost, že oni se ode mě nakazí, když žijeme ve společné domácnosti, a tudíž mohou nakazit ostatní.“ Cyril Mucha

Všichni, kdo se potkali s nakaženým, byli pravděpodobně nakaženi, protože neměli protilátky. To se za tři roky změnilo, protože většina lidí covid prodělala nebo je očkována.

To znamená, že nehrozí takové masivní šíření. Většina lidí v populaci už protilátky má, takže se dá očekávat, že průběh bude lehčí.

Univerzální pravidlo?

Jak probíhá izolace v souvislosti se členy rodiny nebo domácnosti? Mají oni povinnosti, když já jsem covid pozitivní?

Jelikož se jedná o virózu, tak mají povinnosti, jako když dostanu chřipku nebo jinou běžnou virózu. Měli by si hlídat, aby se mnou nebyli zbytečně v kontaktu.

Když se jim začne dělat hůř, dostanou teplotu, začnou je bolet svaly a klouby, tak se dá očekávat, že se nakazili a neměli by to šířit. Ale neplatí to, že by nesměli do běžné populace.

Stejně jako u jiných onemocněních bych se přimlouval za to, aby nechodili na akce, kde bude v uzavřeném prostoru mnoho lidí, protože je větší pravděpodobnost, že oni se ode mě nakazí, když žijeme ve společné domácnosti, a tudíž mohou nakazit ostatní.

Ale není to takto striktní, jako to bylo. Vzpomeňme si, že dřív izolace byla jednadvacet dnů, poté se postupně zkracovala a do teď to bylo sedm dnů.

Šéf Světové zdravotnické organizace věří, že letos budeme moci pandemii covid-19 oficiálně ukončit Číst článek

Já bych v tuto chvíli apeloval víc na druhé nařízení, kde bylo řečeno, že sedm dnů povinně a člověk musel být dva dny v pořádku, aby izolace mohla skončit.

Jestliže někdo po třech dnech byl zdráv, tak musel stejně sedm dnů být v izolace. Pokud někdo měl ještě devátý den příznaky, tak musel být jedenáct dnů.

To je krásné pravidlo. To znamená, že jestli mi začne nějaká viróza a buď se otestuji a vím, že to je covid, nebo je to jiná viróza, tak stonám a když jsem dva dny v pořádku, tak jdu normálně do populace. To je pravidlo, které lze aplikovat i na jiné onemocnění.

Nehrozí další mutace, která by mohla být ještě nebezpečnější než to, čím jsme promořeni?

Nikdo z nás toto neví, a pokud někdo tvrdí, že ano, tak lže. Je to nový virus, který může mutovat, ale v tuto chvíli přece jenom v populaci obecně proti koronaviru je protilátek hodně.

Kdyby se objevila běžná mutace, tak nehrozí epidemie ani pandemie. Pokud by se objevila výrazně nová mutace, tak podobně jako u chřipky, kterou známe, pokud se objeví takzvaná shiftová varianta, tak hrozí, že může být pandemie. Vzpomeňme na španělskou chřipku v roce 1918.