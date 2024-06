Porucha polykání vám může výrazně zasáhnout do života. Nejtěžší stav je s vdechováním stravy do plic

Porucha polykání, takzvaná dysfagie, umí výrazně znepříjemnit život a lidí, kteří problémy s polykáním mají, v populaci stále přibývá. „Vede to k poruše kvality života, protože člověk, který se nemůže najíst, tak je nešťastný a nespokojený. Zkrátka to může velmi výrazně zasáhnout do pacientova života,“ popisuje pro Český rozhlas Hradec Králové Michal Černý, lékař z ORL kliniky tamní fakultní nemocnice. Hradec Králové 22:47 2. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Černý ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Jak vážná je porucha polykání?

Porucha polykání může být v podstatě taková, že máte potíže velmi malé a jen vás to obtěžuje, až po stavy, kdy nemůžete polykat vůbec a vede to k hubnutí. Vede to k poruše kvality života, protože člověk, který se nemůže najíst, tak je nešťastný a nespokojený. Zkrátka to může velmi výrazně zasáhnout do pacientova života.

Jíst ale musíme.

Je to jedna z největších radostí, co člověk v běžném životě může mít, dobře se najíst.

Jak to tedy v našem krku funguje při takové poruše? Máme to tam zúžené? Nebo co se děje, když polknout nemůžeme?

Existují v podstatě dva druhy poruchy polykání. Jedna je taková, kdy jsou porušeny struktury, neboli svaly a nervy, které polykání zajišťují. A potom to může být i porucha funkce, kdy například po cévní mozkové příhodě dochází k poruše koordinace a všechny struktury, které se při polykání mají zapojit, se nezapojí správně.

To může končit i tzv. vdechnutím neboli aspirací, kdy sousto jídla neskončí v žaludku, ale v plicích a může významně zhoršit pacientův život. Může mu způsobit i zápal plic. To jsou ty nejtěžší stavy, poruchy polykání s vdechováním stravy do plic.

Tedy je to tak, že pokud nemáme správný polykací reflex, tak může nastat problém?

Ano, přesně tak. Jsou pacienti, kteří mají potíže s polykáním různého charakteru. Někteří pouze špatně pijí tekutiny, jiní mohou naopak špatně polykat třeba jen tuhá sousta a ostatní struktury, kašovitou stravu a tekutiny konzumují bez problémů. Někteří pacienti mají problémy se všemi konzistencemi a v podstatě i na to je pak cílena naše případná diagnostika a léčba.

Nejdůležitější tedy je, aby člověk neotálel a přišel k lékaři, který se mu podívá do krku?

Je to tak. Některé záležitosti dokáže vyřešit praktický lékař, jiné dokáže vyřešit i spádový ORL specialista. Pro případy, kde to není jednoduché na vyšetření, pak existují centra pro poruchy polykání, které jsou většinou při velkých nemocnicích ve větších městech. Tam je komplexní možnost vyšetřit polykání.

Každý asi zažil, že nemohl polknout kvůli nastydnutí či nachlazení, kdy se zduří mandle, pálí celý krk a nejde polknout. To ale asi není ona klasická porucha polykání.

To je porucha polykání, kterou každý zažil a ví, že přijde, zase odezní a nevede k žádným následkům. My se většinou zabýváme takovými případy, kdy je porucha polykání způsobena třeba nádorovým onemocněním, nebo vznikla po cévní mozkové příhodě, nebo ji mají pacienti s Parkinsonovou nemocí atd.

Tedy u pacientů, kde to je dlouhodobější záležitost a se zhoršující tendencí. Tam je potom místo pro odborného lékaře. Pokud má pacient potíže s polykáním při běžné angíně či zánětu hltanu, tak tam by to mělo během pár dní odeznít samo.

Když se zaměříme na dysfagii, tedy opravdovou poruchu polykání. Je tam nějaká genetická predispozice, že se to člověku stane?

K některým nemocem pacient může mít určité predispozice, některé přijdou nebo respektive mohou být vyvolány životním stylem. Když budeme upřímní, tak kouření a nadužívání různých nevhodných látek může vést k nádorovým onemocněním, které pak mohou způsobit i poruchu polykání.

Obecně kardiovaskulární onemocnění jsou spojena s nevhodným životním stylem. A to se potom může projevit jako cévní mozková příhoda, jejímž jedním z projevů může být porucha polykání. Je to často záležitost starších lidí, protože tam v podstatě k těmto záležitostem dochází.

Celou radioporadnu o poruchách polykání s MUDr. Michalem Černým, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK si můžete poslechnout v audiu v úvodu článku.