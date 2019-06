Přibývá lidí kolem šedesátky, kteří cestují do exotických zemí. Podle lékaře často podceňují rizika

Lidé kolem šedesátky stále častěji míří na dovolenou do exotických oblastí, a to i takzvaně na vlastní pěst. U některých kanceláří dokonce tvoří až třetinu klientů. Stále častěji se vydávají do jihovýchodní Asie, Jižní Ameriky nebo Afriky, a to i takzvaně na vlastní pěst. Kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem mají ale tito turisté vyšší riziko zdravotních komplikací. Praha 6:39 2. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přibývá lidí starších 55 let, kteří cestují (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Stále populárnější je jihovýchodní Asie, Jižní Amerika nebo africké safari, říká mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

„Dnes vidíme, že přes 60 % účastníků našich expedicí jsou právě lidé 55 plus,“ uvedl Papež.

V tropických oblastech hrozí nákaza hepatitidou A, břišním tyfem nebo horečkou dengue. Chránit by se cestovatelé měli očkováním před hepatitidou A a břišním tyfem. Účinnými repelenty pak předcházet nakažení horečkou dengue, jak říká specialista na infekční nemoci Rastislava Maďara.

Řada z nich ale podle něj zdravotní rizika podceňuje. Až 70 % cestovatelů má zažívací potíže. Lékaři proto doporučují pít jen balenou vodu a jíst dostatečně tepelně zpracované maso i zeleninu.

„Pokud cestovatel jede za někým známým do ciziny, tak je to spojené se zvýšeným výskytem zdravotních problémů. Cestovatelé mají také tendenci podceňovat exotické destinace, které nejsou tak vzdálené, např. sever Afriky nebo Blízký východ,“ říká Maďar.

„U seniorů může jít primárně o horší, závažnější průběh a nebo infekční nákaza zhorší jeho chronickou diagnózu, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak. Ne vždy se to potom po návratu domů podaří stabilizovat a vrátit do normy. Některé léky interagují s jídlem, pokud užívá např. léky na tlak nebo cholesterol, tak by neměl vypít větší množství grapefruitové šťávy,“ dodává Rastislav Maďar.